La Budapesta, experți ai MKI au spus că primul an de mandat al lui Donald Trump a zdruncinat ordinea liberală centrată pe ONU: SUA revin la Doctrina Monroe, Europa se îndepărtează, iar Ungaria mizează pe axa Orbán–Trump, notează Hirado.hu (Ungaria).

Primul an de mandat al președintelui Donald Trump a adus schimbări revoluționare în lume, ceea ce a modificat fundamental sistemul liberal centrat pe ONU și bazat pe reglementări internaționale, au susținut marți, participanții unei dezbateri organizate de Institutul de Afaceri Externe din Ungaria (MKI), la Budapesta.

Directorul Institutului Secolul XXI (XXI. Század Intézet), Márton Békés, a declarat: Anul trecut de la preluarea mandatului de către președintele american, Statele Unite au revenit la Doctrina Monroe, enunțate la începutul secolului al XIX-lea, respectiv la consolidarea poziției de putere a Statelor Unite, ceea ce a acționat ca un catalizator asupra schimbărilor politicii mondiale. Aceasta este însoțită de scindarea civilizației occidentale, adică îndepărtarea Europei de America, ceea ce nu este o veste bună pentru Europa, deoarece își va pierde competitivitatea.

Potrivit directorului strategic al MKI, Tamás Baranyi, Donald Trump emană violența ca un fel de tactică de negociere, dar în ultima perioadă a demonstrat că se poate ajunge cu el la o înțelegere, este capabil de compromisuri. În același timp, unul din cele mai izbitoare lucruri este că în ultimul an această acțiune agresivă s-a izbit de mai puțină rezistenă, fie din partea Rusiei, Chinei sau Europei.

Sebestyén Horváth, analist la Fundația de Cercetare Economică Oeconomus, a considerat că Trump a adus schimbarea prin faptul că și-a dat seama de criza organizațiilor internaționale globale și a preluat inițiativa în schimbarea cadrului instituțional și a sistemului juridic internațional. Potrivit cercetătorului principal al MKI, Byrappa Ramachandra, aspirațiile imperiale ale Statelor Unite s-au intensificat odată cu venirea la putere a lui Donald Trump, care nu se concretizează doar sub forma expansiunii teritoriale, dar și spațiul digital, cultural și financiar este din ce în ce mai dominat de America, și politica vamală servesc, de asemenea, acestor aspirații imperiale. Participanții la dezbateri au fost de acord că relațiile ungaro-americane sunt excepțional de bune, în principal datorită relației personale dintre cei doi lideri, Donald Trump și premierul Viktor Orbán.

În acest sens, Sebestyén Horváth a subliniat: este o mare realizare diplomatică faptul că liderul unei țări de zece milioane de locuitori poate negocia direct, ca partener, cu cea mai puternică persoană din lume, ceea ce nu se poate spune despre nicio altă țară europeană de dimensiuni similare. Potrivit lui Márton Békés, Guvernul ungar a făcut o alegere bună atunci când a prioritizat relațiile personale în diplomația ungaro-americană, deoarece relațiile personale sunt decisive și pentru Donald Trump.

Și Tamás Baranyi a spus că relațiile excepțional de bune unguro-americane se datorează în procent de 99 la sută premierului Viktor Orbán.

Participanții la dezbateri au fost, de asemenea, de acord că relațiile dezvoltate atât cu Bruxelles-ul, cât și cu Washingtonul sunt în interesul Ungariei. Conform experienței, după al Doilea Război Mondial, țările care au avut relații comerciale dincolo de sferele de influențe au avut succes.

„Prin urmare, conectivitatea este calea de urmat și pentru Ungaria", au concluzionat participanții dezbaterii.

Sursa: Rador Radio România