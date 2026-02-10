Moscova pregătește o interdicție oficială ca navele de marfă care au vizitat anterior porturi din Ucraina, România sau Bulgaria, să intre în ape teritoriale și porturi rusești, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).

Acest lucru reiese dintr-un document intern al Terminalului de Marfă Vrac Tuapse, care se așteaptă să devină un act de reglementare emis de Ministerul Transporturilor în următoarele săptămâni, relatează Kyiv Post.

Conform notei – distribuită proprietarilor de nave și operatorilor flotei și furnizată site-ului ucrainean de știri agricole Latifundist – documentul oficial va introduce reguli care restricționează accesul navelor în apele rusești dacă acestea au acostat în porturile celor trei țări.

Măsuri de control privind accesul navelor de marfă în apele teritoriale rusești au fost discutate la o reuniune la terminalul RN-Marin din Tuapse. Reprezentanții Serviciului Federal de Securitate (FSB), ai autorităților vamale, ai Ministerului Apărării și ai autorităților portuare au participat la discuții. În timpul reuniunii, contraamiralul Viktor Kocemazov a declarat că va fi pregătită o directivă oficială pentru a reglementa interdicția de intrare în apele rusești pentru anumite nave de marfă.

Armatorii avertizează că vizitele în porturile ucrainene duc la excluderea de facto de pe piața rusă. „Armatorul a spus-o direct: dacă intru acum în Ucraina, sunt în afara pieței rusești timp de șase luni”, a declarat Konstantin Sobol, fondatorul Marelis Navigation S.A., pentru Latifundis.com. Spusele sale au fost confirmate de brokerul naval Ivan Mașcenko, care a declarat că navele care au acostat recent în Ucraina nu sunt acceptate în porturile rusești.

Restricțiile nu se aplică doar intrărilor recente în porturi. Alte criterii de refuz includ schimbările de proprietate, de pavilion sau port de origine al navei în ultimele 10 călătorii. În nota de serviciu se menționează ca factor de risc și prezența unor membri din Ucraina și Azerbaidjan în echipaj. Autoritățile ruse justifică măsurile cu argumentul că există „potențiale zone de tragere” în apropierea anumitor locații ale navelor.

Sursa: Rador Radio România