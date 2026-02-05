Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești care vizau site-uri web legate de Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, a anunțat ministrul de externe, Antonio Tajani, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești împotriva site-urilor web legate de Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, a anunțat miercuri ministrul de externe, Antonio Tajani, cu două zile înaintea ceremoniei de deschidere.

„Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri web ale Ministerului Afacerilor Externe, începând cu cel din Washington, precum și unele locații legate de Jocurile Olimpice Milano-Cortina, inclusiv hoteluri din zona Cortina d'Ampezzo”, a anunțat dl Tajani, citat de presă. „Este vorba despre acțiuni de origine rusă”, a adăugat el.

Începând din 26 ianuarie, membri ai poliției italiene specializați în securitate cibernetică au fost activi la locații cheie legate de eveniment, care se va încheia pe 22 februarie, potrivit unui comunicat oficial. Operațiunile lor vizează protejarea infrastructurii critice și monitorizarea rețelei, atât din motive de ordine publică, cât și pentru prevenirea potențialelor amenințări teroriste.

Această activitate urmărește „două axe strategice: protejarea infrastructurii IT critice și monitorizarea rețelei din motive de ordine publică și securitate, precum și pentru prevenirea și combaterea potențialelor inițiative teroriste”, potrivit aceleiași surse.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, 141 de incidente de securitate cibernetică legate de Jocuri au fost semnalate Agenției Naționale Franceze de Securitate Cibernetică (ANSSI) în timpul competiției, dar niciunul nu a afectat buna desfășurare a evenimentelor.

Rusia, o forță olimpică tradițională, va înscrie doar 13 sportivi la Cortina Milano, iar aceștia vor fi nevoiți să concureze sub steag neutru, o sancțiune impusă de Comitetul Internațional Olimpic după invazia Moscovei în Ucraina, la câteva săptămâni după ultimele Jocuri Olimpice de iarnă de la Beijing, în 2022.

Sursa: Rador Radio România