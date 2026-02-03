Președintele UDMR critică "irelevanța" României în pe scena internațională și explică de ce a alege între SUA și Uniunea Europeană ar fi o decizie greșită.

Liderul UDMR Kelemen Hunor susține că vede în fiecare zi cum România este "irelevantă" pe scena internațională.

"Sigur, nu e ceva foarte nou, e o moștenire veche. Președintele actual trebuie să înceapă ceva cu acest lucru și, dacă nu reușești să te așezi la masă, dacă nu ai inițiative, dacă nu ai un punct de vedere, sigur că rămâi irelevant. Este cea mai mare pierdere dacă în această perioadă devine irelevantă și nu este băgată în seamă", a declarat marți Kelemen Hunor, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

El a precizat că România trebuie să aibă curajul să spună ce crede despre "anumite propuneri", un exemplu fiind ideea Europei cu două viteze.

Kemelen Hunor a mai spus că Bucureștiul trebuie să caute parteneri în Uniunea Europeană, printre vecini și în Balcani.

"Trebuie să rezolvăm ceea ce nu a făcut Iohannis ... Dintre toți vecinii, nu avem cu niciunul o relație bună", cu excepția Republicii Moldova, a spus liderul UDMR.

Președintelui Nicușor Dan i s-a reproșat în mai multe rânduri că nu acordă suficientă importanță politicii externe, lipsind de la reuniuni importante, precum recentul Forum Economic Mondial de la Davos, sau neavând poziții clare pe anumite chestiuni ce sunt în prim-planul agendei în prezent, precum situația din Groenlanda, reforma UE sau relațiile transatlantice.

Consilierul său Marius Lazurca nu a reușit să explice prea bine cum se poziționează președintele.

”În ceea ce președintele României și a semnalat prin postarea de pe una dintre rețelele sociale, este că, de fapt, se situează nu în mijlocul celor două poziții, pentru moment antagonice sau ușor antagonice, ci solidar cu ambele poziții”, a declarat el recent la Antena 3 CNN, referindu-se la disputele dintre președintele SUA Donald Trump și UE.

Totodată, el a minimizat importanța vizitelor externe, susținând că președintele nu umblă "teleleu" prin lume.

E neclar cum își propune Bucureștiul să devină a două putere în regiune după Polonia, așa cum se precizează în Strategia de Apărare, prezentată la finalul lui 2025.