Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni într-un interviu pentru G4Media că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare.

Liderul UDMR a mai susținut că în România nu a existat nici o dezbatere publică privind acordul negociat timp de 25 de ani.

”La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil. Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte, fiindcă atunci se pune problema de ce mai ai ministere de linie, de ce mai ceri punctul de vedere dacă tu de la Externe știi mai bine”, a declarat Kelemen Hunor în interviul acordat G4Media.

El a spus că ”cei de la Externe – și nu vreau să personalizez, așa s-a comportat și înainte de doamna Țoiu și mi-e frică că se vor comporta la fel și după doamna Țoiu. Deci cei de la Ministerul de Externe trebuie să înțeleagă că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși. Poate să vină să ne convingă, că suntem deschiși. Fiecare dintre noi putem să fim convinși, dar n-au venit”.

PSD a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze vineri, 9 ianuarie, în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur.

PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină", a precizat Partidul Social-Democrat într-un comunicat.

PSD a solicitat prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER.

