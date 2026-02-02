Deși sistemul de sateliți Starlink este utilizat pe scară largă de armata ucraineană pentru comunicații, se pare că este folosit și de dronele de atac rusești pentru a ataca Ucraina, dezvăluie „France 24” (Franța).

Ministrul ucrainean al apărării a confirmat joi că este în contact cu SpaceX, compania americană a lui Elon Musk.

Folosește Rusia sistemul american Starlink pentru a ataca Ucraina? Kievul a contactat, în orice caz, SpaceX, compania americană a lui Elon Musk, în urma unor acuzații în acest sens, a confirmat joi, 29 ianuarie, ministrul ucrainean al apărării.

„La câteva ore după ce drone rusești echipate cu conectivitate Starlink au apărut deasupra orașelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX și a propus modalități de rezolvare a problemei”, a scris Mihailo Fedorov pe Telegram, spunând că este „recunoscător președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, și personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid”.

De la sfârșitul lunii decembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american, documentează integrarea sistemelor Starlink în drone de atac rusești, ceea ce le-ar mări raza de acțiune la 500 de kilometri. Aceasta „pune în raza lor de acțiune cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Moldovă și părți din Polonia, România și Lituania”, potrivit ISW.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, terminalele Starlink obținute de armata rusă au fost achiziționate prin canale neoficiale, cum ar fi importurile de către țări terțe, și nu printr-o vânzare oficială de la compania lui Elon Musk.

Miliardarul însuși a negat, în februarie 2024, că terminale Starlink ar fi fost vândute Rusiei.

Un sistem esențial pentru comunicațiile ucrainene

O oprire generală a sistemului Starlink în Ucraina ar fi complicată de faptul că acesta este utilizat pe scară largă și de armata ucraineană pentru comunicațiile sale.

Mihailo Fedorov a declarat joi că „decizia lui Elon Musk de a activa urgent Starlink și de a trimite primul lot de terminale în Ucraina la începutul invadării ei pe scară largă a fost extrem de importantă pentru reziliența Ucrainei”.

În martie 2025, Elon Musk a amenințat scurtă vreme că va întrerupe accesul armatei ucrainene la rețeaua sa pentru a face presiuni asupra președintelui Volodimir Zelenski să semneze rapid un acord de pace solicitat de Casa Albă.

Marți, Polonia, care finanțează costurile rețelei Starlink pentru Ucraina, i-a cerut lui Elon Musk să întrerupă accesul armatei ruse.

Multimiliardarul american a răspuns pe X cu un mesaj usturător adresat ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski: „Acest imbecil bălos nici măcar nu-și dă seama că Starlink este coloana vertebrală a comunicațiilor militare ucrainene”.

Sursa: Rador Radio România