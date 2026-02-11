Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că au existat „contacte” pentru inițierea unui dialog între Moscova și Paris, informează agenția italiană de știri ANSA.

„Într-adevăr, au existat contacte, putem confirma asta, iar acest lucru, dacă se dorește și este necesar, va ajuta la stabilirea rapidă a unui dialog la cel mai înalt nivel”, a declarat purtătorul de cuvânt citat de agenția de știri RIA Novosti.

Agenția Reuters a relatat săptămâna trecută că președintele francez Emmanuel Macron l-a trimis la Moscova pe consilierul său, Emmanuel Bonne. Peskov, citat de Interfax, a subliniat că „până acum nu au existat inițiative similare” din partea altor capitale europene.

Însuși Macron a declarat astăzi că își dorește ca reluarea dialogului cu Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulți interlocutori”. Într-un interviu publicat de șapte ziare europene, președintele francez a adăugat că primele contacte „tehnice” au confirmat mai ales, că, deocamdată, „Rusia nu vrea pace”.

Macron a anunțat în decembrie anul trecut că dorește să reia schimburile directe cu omologul său rus, relații întrerupte din cauza războiului din Ucraina. El a adăugat că la începutul lunii februarie și-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti. „Ce am realizat?”, a întrebat Macron, „confirmarea faptului că Rusia nu vrea pace acum. Dar, mai ales, am reconstruit aceste canale de discuții la nivel tehnic”.

„Speranța mea este să le împărtășesc cu partenerii europeni și să am o abordare europeană bine organizată”, a adăugat el. Cu toate acestea, a clarificat el, dialogul cu Putin trebuie să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, cu un mandat precis și o reprezentare simplă”.

Macron a reiterat cu insistență că la acest dialog nu trebuie să participe Statele Unite: „Geografia noastră nu se va schimba. Fie că ne place sau nu, mâine Rusia va fi tot acolo. Și se află chiar la porțile noastre”.

Între timp, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că pacea în Ucraina nu se va realiza așa de repede.

„Am spus de mai multe ori că nu ne putem lăsa pradă unei percepții entuziaste a ceea ce se întâmplă și să credem că Donald Trump i-a pus pe europeni și pe Zelenski la locul lor, că le-a cerut să se conformeze și așa mai departe”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunii NTV, relatat de agenția de știri Interfax. „Negocierile continuă, o a doua rundă a avut loc la Abu Dhabi și mai este mult de parcurs”, a conchis ministrul rus de externe.

