Kievul a salutat luni „progresele” în negocierile cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, în timpul discuțiilor cu emisarii americani în capitala Germaniei, sintetizează „Courrier International” rezultatul discuțiilor de la Berlin.

„Lucrurile încep să se miște”, rezumă săptămânalul german „Die Zeit”. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care negociază la Berlin de duminică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, a salutat luni, 15 decembrie, „progresele” în negocierile cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului cu Rusia. „Am fost ascultați”, a declarat el, precizând în același timp că unele probleme rămân nerezolvate, în special cele privind revendicările teritoriale ale Rusiei.

Negocierile au mers deci „aparent mai bine decât se temeau ucrainenii”, notează „Die Zeit”. Cu toate acestea, când Zelenski a apărut în fața presei alături de cancelarul german, Friedrich Merz, la începutul serii, te-ai fi putut „teme de ce e mai rău”, subliniază „Süddeutsche Zeitung”. „Președintele ucrainean, îmbrăcat în negru din cap până în picioare, părea epuizat. Părea absent, cu privirea pierdută, ceea ce contrasta puternic cu mesajul optimist pe care Friedrich Merz a încercat să-l transmită”. „Am asistat la un puternic impuls diplomatic în ultimele zile”, a subliniat cancelarul, „poate cel mai semnificativ” de la începutul războiului.

„Pentru prima dată, se conturează o perspectivă de pace”, a menționat cotidianul bavarez. Merz a precizat că discuțiile de la Cancelarie au dat roade. Ce au propus Statele Unite în termeni de „garanții juridice și materiale” este „cu adevărat remarcabil”, a subliniat el.

Statele Unite sunt, se pare, pregătite să-și asume angajamente de securitate față de Ucraina, „nu doar pe hârtie, ci și prin măsuri militare”, potrivit „Süddeutsche Zeitung”. Zelenski a menționat garanții similare cu cele din „articolul 5 al tratatului NATO”, care prevede asistență militară din partea aliaților. Cu toate acestea, Ucraina nu s-ar alătura Alianței, în conformitate cu ceea ce Moscova cere de ani de zile.

„Zelenski declarase deja înainte de întâlnire că țara sa s-ar putea abține temporar de la aderarea la NATO, dar că acest lucru necesită garanții similare clauzei de apărare reciprocă a Alianței”, amintește „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Esențial, aceste garanții trebuie ratificate de Congresul SUA”. Și „acest lucru pare acum posibil”, potrivit cotidianului german, care citează „Axios”. Site-ul de știri a vorbit cu un oficial al guvernului american care a confirmat că Washingtonul este „gata să supună proiectul de lege Congresului spre vot”.

„Asigurarea garanțiilor de securitate”

Liderii principalelor țări europene - Germania, Franța și Marea Britanie - și UE, la rândul lor, au anunțat aseară propunerea lor pentru o „forță multinațională pentru Ucraina” care ar fi „compusă din contribuții ale națiunilor dispuse și susținută de Statele Unite” și pentru un sprijin „sustenabil” pentru armata ucraineană, formată din 800.000 de soldați, potrivit unui comunicat emis de guvernul german. Au menționat, de asemenea, un „mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului condus de SUA”. „Cu toate acestea, nu a fost publicat niciun document comun cu americanii”, notează „Die Zeit”.

„Europenii încearcă să consolideze garanțiile de securitate înainte de orice concesii teritoriale”, analizează „Le Soir”.

Un oficial familiarizat cu discuțiile a declarat luni pentru Reuters că emisarii americani au făcut din retragerea forțelor Kievului din întreaga regiune Donețk o condiție pentru ajungerea la un acord de pace cu Rusia - o cerere rusă care datează de multă vreme. Sursa a adăugat că negociatorii ucraineni au solicitat continuarea discuțiilor pe această temă extrem de sensibilă pentru Kiev. „Donețk rămâne un punct de conflict, Kievul încercând să reziste concesiilor teritoriale” față de Rusia, a remarcat Radio Europa Liberă luni seară.

Sursa: Rador Radio România