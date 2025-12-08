Președintele Ucrainei, Zelenski, s-a întâlnit luni, în Downing Street, cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Friedrich Merz.

Cei patru lideri au discutat despre cel mai recent plan de pace pentru Ucraina, elaborat în timpul discuțiilor dintre oficialii ucraineni și americani din Florida, săptămâna trecută, relatează BBC Online.

Înainte de discuții, Starmer a spus că cei trei lideri europeni "sunt alături de Ucraina”, în timp ce Zelenski a declarat că "trebuie să luăm niște decizii importante”.

Duminică seară, Donald Trump a susținut că negociatorii lui Zelenski "iubesc" cel mai recent plan.

Trump a adăugat: "Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea".Se pare că Europa și SUA nu mai împărtășesc aceeași viziune asupra lumii, scrie corespondentul BBC pe probleme de securitate, Frank Gardner.

Între timp, atacurile rusești asupra Ucrainei continuă, cel puțin șapte persoane fiind rănite în orașul Zaporijie, din sud-estul Ucrainei.

"Cred că avem multe cărți în mână", a subliniat președintele francez Emmanuel Macron, referindu-se la faptul că ucrainenii rezistă în acest război, iar "economia rusă începe să sufere, mai ales după ultimele noastre sancțiuni și sancțiunile SUA".

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat scepticismul în legătură cu poziția SUA.

"Sunt sceptic cu privire la unele dintre detaliile pe care le vedem în documentele provenite din partea SUA - dar trebuie să discutăm despre asta. De aceea suntem aici".



