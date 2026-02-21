Liderul Partidului Popular European (PPE/conservator) din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să se angajeze ferm în eforturile comune de apărare în cadrul UE, relatează sâmbătă dpa.

PPE grupează partide de centru-dreapta în Parlamentul European, între care și Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui Merz din Germania.

Vorbind sâmbătă la conferința națională a CDU de la Stuttgart, Weber a declarat că „am fost întotdeauna puternici în ceea ce privește leadershipul istoric. Acum, acest leadership istoric este necesar și în domeniul apărării”.

În contextul politicii neclare a președintelui american Donald Trump față de NATO, Merz a declarat la Conferința de Securitate de la Munchen săptămâna trecută că Europa trebuie să creeze „un pilon european puternic și autonom” în cadrul NATO, în propriul său interes.

Weber a afirmat că dacă Uniunea Europeană își atinge efectiv obiectivul de a cheltui 5% din produsul intern brut (PIB) pentru apărare, „noi, europenii, vom cheltui 6,4 trilioane de euro pentru apărare în 10 ani”, aducând UE la nivelul cheltuielilor de apărare ale SUA pe continent.

În loc de planificarea militară națională actuală, planificarea militară europeană trebuie abordată acum prin intermediul capabilităților comune, a spus Weber.

El a criticat nivelul de cooperare dintre companiile europene din domeniul apărării, eforturile naționale individuale în domeniul achizițiilor publice, precum și lipsa reglementărilor comune privind exportul de arme.

„Faptul că fiecare țară face acest lucru pentru sine împiedică crearea unei piețe europene unice a apărării, de care este nevoie urgent”, a avertizat Weber.

Sursa: Agerpres