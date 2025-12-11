Statul român a acceptat a donației din partea Lockheed Martin Global, Inc. și darea în administrarea Serviciului de Protecție și Pază a acestui bun.

Este vorba despre un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro. Sistemul va fi dat în administrarea Serviciului de Protecție și Pază.

"Acest sistem va contribui la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice, menținând nivelul ridicat de eficiență operațională al Serviciului de Protecție și Pază. Donația va permite optimizarea resurselor disponibile și eficientizarea activităților de competență, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român", se arată în Hotărârea de Guvern prin care România acceptă donația.

O altă donație acceptată de către statul din partea Lockheed Martin Global, Inc. și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestor bunuri este un sistem integrat de management logistic, operațional și al instruirii – software și hardware – platforma ILIAS, precum și alte 8 sisteme auxiliare de instruire pentru piloții F-16 (PTA).

Valoarea totală a donației se ridică la 10 milioane de dolari și reprezintă o operațiunev compensatorie.

Prin implementarea platformei ILIAS:

se asigură vizibilitate completă asupra stării flotei F-16 și asupra utilizării resurselor, precum și mentenanță predictivă, reducând timpii de indisponibilitate;

se obține eficiență logistică prin integrarea completă a proceselor de achiziție, stocare și transport;

se creează o bază digitală comună care unifică logistica, operațiunile de zbor și instruirea;

se îmbunătățește interoperabilitatea cu aliații NATO și compatibilitatea cu viitoarele platforme F-35;

se optimizează costurile și se crește disponibilitatea operațională a flotei.

PTA-urile vor accelera pregătirea escadrilelor F-16 din Forțele Aeriene Române, fără a compromite siguranța sau calitatea instruirii.

