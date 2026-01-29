Compania petrolieră rusă Lukoil, supusă sancțiunilor SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group.

Se așteaptă acum aprobarea din partea guvernului SUA, a anunțat joi al doilea producător de petrol din Rusia, relatează Reuters, citată de News.ro.

În conformitate cu sancțiunile impuse de SUA din cauza acțiunilor Rusiei în Ucraina, Trezoreria SUA a acordat Lukoil termen până la 28 februarie pentru a-și vinde portofoliul global.

Dacă va fi finalizată, vânzarea va pune capăt expansiunii internaționale a Lukoil, cea mai expusă companie rusă pe piețele energetice internaționale.



Lukoil a declarat într-un comunicat că a convenit cu Carlyle să vândă unitatea sa LUKOIL International GmbH, care se ocupă de activele străine ale companiei. Acestea includ operațiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic și variază de la o participație majoritară în câmpul petrolifer West Qurna 2 din Irak până la rafinării în Bulgaria și România.



„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a precizat Lukoil.

Carlyle a declarat într-un comunicat că tranzacția era condiționată de verificările necesare și de aprobările autorităților de reglementare.

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționate de SUA în octombrie anul trecut pentru ceea ce Washingtonul a numit progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte dintr-o inițiativă a președintelui american Donald Trump de a forța Rusia să accepte un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, cel mai sângeros război european de după al Doilea Război Mondial.

Diverse surse au afirmat că cel puțin o duzină de potențiali cumpărători și-au exprimat interesul de a achiziționa activele Lukoil, printre care Carlyle, marile companii petroliere americane Exxon Mobil și Chevron, conglomeratul IHC din Abu Dhabi și Midad Energy din Arabia Saudită.

Carlyle gestionează active în valoare de 474 miliarde de dolari, acoperind trei segmente de afaceri și 660 de vehicule de investiții.

Lukoil a declarat că acordul nu include activele sale din Kazahstan.

Kazahstanul a declarat miercuri că a depus o ofertă oficială către autoritățile americane pentru achiziționarea participațiilor Lukoil în proiectele energetice ale țării.

Acțiunile includ Caspian Pipeline Consortium, principala poartă de acces pentru exporturile de petrol din Kazahstan, precum și cel mai mare câmp petrolier al țării, Tenghiz.

Trezoreria SUA a blocat până acum două încercări de cumpărare a activelor Lukoil, mai întâi o tranzacție între Lukoil și grupul comercial elvețian Gunvor în octombrie, apoi un schimb de acțiuni propus de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii ruse VTB, în decembrie.

