Conferința de Securitate de la München (MSC) a intrat, sâmbătă, în ziua a doua, cu aceeași temă dominantă: cum se repoziționează Europa într-o relație transatlantică tensionată, războiul din Ucraina rămânând testul central al ordinii de securitate.

În paralel, discuțiile s-au extins spre dosarul China - SUA, presiunea războiului hibrid (sabotaj, dezinformare, atacuri cibernetice) și dosarul Gaza, unde se caută o formulă de guvernanță „post-conflict” care să fie credibilă și aplicabilă.

Transatlantic: „resetare”, dar cu nervi la vedere

Intervențiile din primele ore au arătat un dublu mesaj: Europa vrea ca SUA să rămână pivotul NATO, însă insistă că nu mai poate depinde „automat” de Washington și trebuie să își construiască o capacitate proprie mai robustă. Acest subiect a fost împins în prim-plan de cancelarul german Friedrich Merz, care a vorbit despre nevoia unei strategii europene mai autonome „în cadrul NATO”, fără a rupe alianța, dar reducând vulnerabilitățile.

Dinspre partea americană, discursul secretarului de stat Marco Rubio a fost recepționat ca un semnal de reconfirmare a legăturii transatlantice, combinat însă cu critici dure privind direcția internă a Occidentului (inclusiv migrația și „declinul gestionat”) și cu apeluri la reformarea instituțiilor internaționale. Diferența de ton față de episoadele de anul trecut a fost observată în relatările live ale presei, dar mesajul de fond rămâne: Washingtonul cere o împărțire mai clară a poverii.

Ucraina a rămas centrul gravitațional al MSC, iar discuția s-a purtat în jurul a două întrebări: cum arată o pace „sustenabilă” și cine o poate garanta. În relatările din conferință, Merz și Macron au insistat că orice înțelegere trebuie să protejeze Ucraina și să descurajeze repetarea agresiunii ruse, iar europenii revendică un rol real în arhitectura post-război.

Pe culoare și în întâlniri bilaterale, subiectul „garanțiilor” (militare, industriale, financiare) este tratat ca linia de demarcație dintre un armistițiu fragil și o soluție viabilă. Presa a consemnat și semnale privind discuții diplomatice viitoare și calendarizări politice la Kiev, condiționate de o fereastră credibilă de securitate.

Europa și descurajarea nucleară: un subiect care iese din zona tabu

Poate cea mai „greu de ignorat” noutate a ediției este faptul că descurajarea nucleară europeană a intrat în discursul public de vârf. Merz a confirmat discuții exploratorii cu Emmanuel Macron privind o întărire a pilonului european, inclusiv printr-un dialog pe umbrela nucleară franceză, prezentat ca sprijin pentru NATO, nu ca substitut. Financial Times și Reuters descriu tema ca răspuns direct la anxietățile europene legate de predictibilitatea angajamentului american.

Miza practică: dacă Europa își crește cheltuielile și producția de apărare, cum își acoperă și „capătul de sus” al spectrului de descurajare, într-un mod care să nu fragmenteze NATO și să nu blocheze proiectele comune europene.

„Războiul hibrid” devine agendă operațională

Dincolo de Ucraina, una dintre cele mai concrete discuții a fost despre „manualul” de agresiune sub pragul războiului: dezinformare, atacuri cibernetice, sabotaj și operațiuni de influență. Șeful serviciului extern de informații al Germaniei a cerut public mai multă libertate operațională pentru a contracara astfel de amenințări, argumentând că paradigma „observăm și raportăm” nu mai ajunge. Reuters notează că subiectul are deja ecou politic intern, inclusiv la nivelul cancelarului.

China–SUA: dialog „de gestionare a riscului”

MSC rămâne și un loc de „diplomație de criză” între marile puteri. Reuters a relatat întâlnirea Rubio – Wang Yi, văzută ca parte a eforturilor de a reduce tensiunile și de a păstra canale de comunicare, în contextul fricțiunilor comerciale și al sensibilităților legate de Taiwan. În paralel, Wang Yi a încercat să poziționeze China ca actor „cooperant” pe dosarele mari (Ucraina, Gaza, Iran), contestând însă framing-ul occidental.

Gaza: avertisment că încălcările subminează guvernanța tranzitorie

Dosarul Gaza apare la MSC în logica „securitate + guvernanță + reconstrucție”. Associated Press a relatat avertismentul diplomatului care supervizează mecanismul de încetare a focului că încălcările repetate pun în pericol instalarea unei guvernanțe tranzitorii și capacitatea unui comitet palestinian de a opera efectiv în teren. Cu alte cuvinte, discuția nu mai este doar despre încetarea focului, ci despre cine administrează, cu ce mandat și cu ce capacitate, într-un spațiu devastat și politic fragmentat.

România și temele „clasice”: Marea Neagră, cyber, nuclear, relația transatlantică

Din perspectiva românească, MSC este folosită și pentru a împinge pe agendă subiecte recurente pentru flancul estic: securitatea maritimă la Marea Neagră, cybersecurity, securitate nucleară și calibrarea relației România – SUA – UE. Agerpres a consemnat mesajul ministrului român de Externe, Oana Țoiu, în această cheie.

Ce urmează

Agenda oficială MSC (publicată de organizatori) indică sesiuni care continuă aceleași linii: Ucraina și arhitectura europeană, capacitatea industrială de apărare, competiția dintre marile puteri, tehnologiile emergente și crizele din vecinătatea extinsă.