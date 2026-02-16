Kaja Kallas și Christine Lagarde au fost vorbitorii principali din ultima zi a Conferinței de Securitate de la München, care a inclus discuții despre rolul Europei într-un context global din ce în ce mai volatil și despre competitivitatea economică.

Dimineața a început cu un discurs al Înaltului Reprezentant al UE, într-un panel la care au participat și președintele leton Edgars Rinkevics, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Sekerinska, și subsecretarul francez al Forțelor Armate, Alice Rufo, relatează „RAI News” (Italia).

„Contrar a ceea ce ar putea spune unii, Europa «woke și decadentă» nu se confruntă cu anihilarea civilizației sale. Dimpotrivă, oamenii vor în continuare să se alăture clubului nostru, și nu doar concetățenii lor europeni”, a declarat, printre altele, fostul prim-ministru eston. „Sper doar ca cei care așteaptă de mult să nu fie nevoiți să mai aștepte mult. După cum arată sondajele, cei care sunt deja membri își doresc ca Uniunea să joace un rol mai puternic în lume, să ne apere valorile, să aibă grijă de poporul nostru și să promoveze umanitatea”, a adăugat Kallas. „Așa cum a spus președintele Macron la Davos, Europa este uneori prea lentă și are nevoie de reforme. Însă știm perfect de bine cine suntem și ce reprezentăm”.

În discursul său, Kaja Kallas a vorbit și despre Rusia, clarificând că „nu este o superputere. Astăzi, Rusia este distrusă, economia sa este în ruine. Este deconectată de piețele energetice europene, iar cetățenii săi fug din țară. Cea mai mare amenințare pe care o reprezintă Rusia în acest moment este că obține mai multe rezultate la masa negocierilor decât pe câmpul de luptă.”

Înaltul Reprezentant al UE a concluzionat amintind că „atunci când vine vorba de negocieri, ceea ce contează mai mult decât să ai un loc la masă este să știi ce să ceri atunci când te așezi. Motivul este foarte simplu. Cererile maximaliste ale Rusiei nu pot fi satisfăcute cu un răspuns minimalist. Dacă armata ucraineană trebuie limitată ca dimensiuni, și cea a Rusiei ar trebui să facă același lucru. Acolo unde Rusia a provocat pagube în Ucraina, Rusia ar trebui să plătească”.

Fostul prim-ministru estonian a dorit să revină și asupra „mesajului pe care l-am auzit” ieri de la secretarul de stat Marco Rubio, conform căruia „America și Europa sunt împletite, au fost în trecut și vor fi în viitor. Cred că acest lucru este important. De asemenea, este clar că nu suntem de acord în toate problemele și că acest lucru va rămâne valabil și în viitor, dar cred că putem lucra pornind de la această perspectivă”.

În ce privește criticile din partea SUA privind presupusul declin al valorilor Europei, Kallas a explicat că „de fiecare dată când aud acest atac la adresa Europei – este foarte la modă acum – mă gândesc la care este alternativa și la toate lucrurile mai bune sau bune pe care le-am realizat din Europa și la toate lucrurile bune pe care Europa le reprezintă de fapt. Împingem înainte umanitatea, încercăm să apărăm drepturile omului și tot ce ține de asta, ceea ce aduce de fapt prosperitate oamenilor”. Și apoi, știți, „îmi este foarte dificil”, venind dintr-o țară care ocupă „locul doi la libertatea presei”, „să aud critici la adresa libertății de exprimare venind dintr-o țară care se află pe locul 58 al aceleiași liste”.

Următoarea sesiune s-a concentrat pe competitivitate, printre vorbitori fiind președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și prim-ministrul estonian, Kristen Michal. Vor urma sesiuni cu ministrul croat de finanțe, Andrej Plenkovic, ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, și secretarul de externe din umbră al Regatului Unit, Priti Patel.

În timpul discursului său, în cadrul panelului „De la fragmentare la competitivitate”, președinta BCE a subliniat că „Europa crește în vremuri de criză”. Lagarde a subliniat că „dacă îi citești pe părinții fondatori, toți spun același lucru: Europa este puternică și se îmbunătățește împreună în vremuri de criză”. Economista franceză a folosit apoi o expresie puternică și de impact, vorbind despre o adevărată „criză” care a avut loc atunci când Trump și-a schimbat atitudinea față de Europa, dându-i „un șut în fund pe care l-am primit cu toții”. „Și nu ignor problema”, a subliniat Lagarde, „spun doar că asta se întâmplă chiar acum și îi apropie mult mai mult pe liderii și politicienii europeni, iar acest lucru trebuie să continue”.

În concluzie, președintele Băncii Centrale Europene a reamintit tuturor că „piața internă se trezește. Dacă mă uit la creșterea de anul trecut, aceasta a fost de doar 1,5%, dar totul s-a datorat consumului și investițiilor. Exporturile au contribuit negativ”. „Piețele nu greșesc întotdeauna. Și dacă mă uit la suma de bani investită de investitorii de capital de risc, în special în acest moment, în sectoare cheie în care raporturile preț-câștig și preț-valoarea contabilă cresc semnificativ, banii curg.”

