MAE al R. Moldova îi informează pe cetățeni despre decizia administrativă anunțată de SUA, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state. inclusiv ai Moldovei, începând cu 21 ianuarie 2026.

Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.

În acest context, MAE moldovean subliniază următoarele aspecte esențiale:

• Vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate;

• Vizele neimigrante (turistice, de studii, de muncă, de afaceri, etc.) nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal;

• Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată;

• Impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.

Vizele de imigrare sunt documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele neimigrante, care sunt eliberate pentru șederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe perioadă determinată.

Pentru informații oficiale și actualizate, cetățenii sunt încurajați să consulte pagina Ambasadei SUA la Chișinău și platforma travel.state.gov.

Conform deciziei SUA anunțate miercuri, începând cu 21 ianuarie, nu vor mai fi emise vize de imigrare pentru 75 state, inclusiv R. Moldova.



