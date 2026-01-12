Președinta R. Moldova Maia Sandu a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum, însă nu există majoritate în acest sens. Moldovenii doresc, în schimb, integrarea în Uniunea Europeană.

Întrebată în podcastul realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart and Alastair Campbell dacă susține reunificarea cu România, Maia Sandu a răspuns: " Aș vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum".

"Uitați-vă ce se întâmplă în jurul Moldovei, uitați-vă ce se întâmplă în lume, devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică ca Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca o țară suverană și, desigur, să reziste în fața Rusiei", a spus Maia Sandu, întrebată de ce ar vota pentru unirea cu România.

Pe de altă parte, președinta Moldovei a declarat că sondajele arată că astăzi nu există o majoritate care să sprijine o reunificare. În schimb, "există o majoritate care sprijină integrarea în UE, asta ne propunem, pentru că e un proiect mai realist și ne ajută să supraviețuim ca democrație".

Ea a apreciat că, după obținerea independenței, când a apărut mișcarea de renaștere națională. ar fi existat un sprijin pentru reunificare.

"După obținerea independenței, au fost discuții despre reunificarea cu România, pentru că R. Moldova a făcut parte din România înainte, dar nu putem spune că știm câți oameni ar fi sprijinit reunificarea cu România, pentru că nu am avut un referendum, dar, dacă e să judecăm după numărul care a participat la mișcarea de renaștere și după numărul celor care au ieșit în stradă, sute de mii, putem spune că am fi avut un sprijin pentru unirea cu România", a declarat Maia Sandu.