Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.

Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor.

„Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”, a declarat președinta.

Maia Sandu a menționat că infractorii se prezintă drept rude, angajați ai băncii, investitori sau polițiști și utilizează inclusiv materiale video false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”, a atenționat șefa statului.

Președinta i-a îndemnat pe cetățeni să întrerupă imediat conversațiile în care li se solicită bani sau date bancare, să nu ofere informații confidențiale și să verifice autenticitatea apelurilor la numerele oficiale ale instituțiilor.

„Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar. Închideți telefonul”, a transmis ea.

De asemenea, Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să discute cu familia și cunoscuții despre aceste riscuri și să distribuie mesajul pentru a preveni alte cazuri de fraudă.