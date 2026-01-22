R. Moldova trebuie să rămână parte a lumii libere, să aibă parte de pace și de siguranță, iar acest lucru poate fi asigurat fie prin aderarea la UE, fie sub protecția României, a declarat președinta Maia Sandu.

”Nu este prima dată când îmi exprim opinia (că aș vota pentru unirea cu România - n.r.). Ceea ce îmi doresc eu pentru Republica Moldova este să fim în pace și siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la Uniunea Europeană sau, eventual, ar putea fi asigurat dacă R. Moldova ar fi sub protecția României", a declarat Maia Sandu, relatează Deschide.md.

"Pentru prima opțiune avem sprijinul majorității cetățenilor, am văzut acest lucru la referendum. Pentru a doua opțiune, care ne-ar putea garanta și pacea, și apartenența la lumea liberă, nu există, deocamdată, o majoritate. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor", a mai spus Maia Sandu.

Ea a adăugat că nu a discutat cu liderii europeni pe marginea subiectului unei potențiale uniri cu România.

Săptămâna trecută, președinta R. Moldova Maia Sandu a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum, însă nu există majoritate în acest sens. Moldovenii doresc, în schimb, integrarea în Uniunea Europeană.

Întrebată în podcastul realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart and Alastair Campbell dacă susține reunificarea cu România, Maia Sandu a răspuns: " Aș vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum".

"Uitați-vă ce se întâmplă în jurul Moldovei, uitați-vă ce se întâmplă în lume, devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică ca Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca o țară suverană și, desigur, să reziste în fața Rusiei", a spus Maia Sandu, întrebată de ce ar vota pentru unirea cu România.

Ulterior și prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat pentru Observatorul de Nord că, dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru unire.

Datele din ultimul Barometru al Opiniei Publice, realizat în septembrie 2025, și analizate de Agora.md arată că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova s-ar opune unirii, în eventualitatea unui referendum. Cel puțin, aceasta era situația de la finele anului trecut - aproape 46% contra și peste 33% pentru.

