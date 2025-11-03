Birourile permanente reunite au trimis Comisiilor de apărare din Parlament solicitarea privind obținerea aprobării prealabile pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant de la Centrul de Instruire F-16.

Solicitarea care vizează Centrul European de Instruire F-16 (EFTC) a fost trimisă marți Parlamentului și intră în procesul de avizare în Comisiile reunite de apărare.

În scrisoare se arată că, având în vedere că, la data de 03.11.2025, între Guvernul României, reprezentat de MApN, și Regatul Țărilor de Jos, reprezentat de Ministerul Finanțelor, a fost încheiat contractul de transfer al dreptului de proprietate asupra celor 18 aeronave dislocate în România pentru Centrul European de Instruire F-16 (EFTC) de la Baza 86 Aeriană Borcea, în care se stipulează condiția menținerii capacității de instruire pentru sloturile ucrainene, începând cu anul 2026, dar mai ales pentru operaționalizarea escadrilelor F-16 din subordinea Forțelor Aeriene Române și continuarea activităților în EFTC, s-au creat premisele necesare pentru încheierea unui acord-cadru pe 60 de luni, care să asigure predictibilitate, continuitate și anvergură pentru programele de instruire a personalului navigant român și aliat.

Începând cu 01.01.2026, odată cu transferul celor 18 aeronave F-16, responsabilitatea pentru operarea, gestionarea și funcționarea Centrului European de Instruire F-16 va intra în atribuțiile României. Astfel, din motive logistice și operaționale, pentru continuarea activității de instruire a piloților de F-16 pe teritoriul național, în cadrul Centrului European de Instruire F-16, a fost identificată ca soluție viabilă și sustenabilă încheierea unui acord-cadru de prestări servicii între Ministerul Apărării Naționale al României și compania Lockheed Martin. Acest acord-cadru va acoperi funcționarea Centrului European de Instruire F-16 atât pe partea de instruire a personalului și mentenanță a aeronavelor F-16, cât și pe partea de servicii logistice integrate (supply & sustainment).

Prin urmare, spune MApN, menținerea și extinderea activităților EFTC nu reprezintă doar o necesitate imediată pentru formarea piloților F-16, ci și o premisă fundamentală pentru tranziția sigură și coerentă către F-35, asigurând continuitatea și performanța capacităților aeriene ale României în următorul deceniu.

În acest context, ministerul solicită aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de Instruire F-16 (EFTC), cu durata de 60 de luni, între Ministerul Apărării Naționale al României și compania Lockheed Martin. Valoarea Acordului-cadru, fără TVA, a fost estimată la 612,4 milioane USD, pe baza datelor de fundamentare colectate până la acest moment, valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma încheierii negocierilor cu compania Lockheed Martin.

Începând cu anul 2026, EFTC, împreună cu contractorul actual, estimează o capacitate anuală de instruire de aproximativ 17 piloți, echivalentul a circa 3.000 de ore de zbor/an. În baza angajamentelor asumate prin transferul celor 18 aeronave F-16 din Regatul Țărilor de Jos, achiziționate la prețul simbolic de 1 euro, România are obligația de a asigura 8 sloturi BMC și 2-4 sloturi de calificări suplimentare pentru piloții ucraineni.

Aceste cursuri se desfășoară conform syllabusului ucrainean, mai scurt decât cel românesc, astfel încât, prin echivalare, totalul anual al instruirii ucrainene este echivalent cu 5 sloturi BMC românești. În consecință, din cele 17 sloturi disponibile anual, Forțele Aeriene Române vor dispune efectiv de până la 12 sloturi BMC pentru propriii piloți.

După ce iese din Comisiile pentru apărare, solicitarea va fi supusă aprobării prin votul parlamentarilor.