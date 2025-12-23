În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării (MApN).

La ora 1:10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, pe direcția Reni si Chilia.

La ora 1:26, populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin RO-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 2:15.

Anul acesta s-au înregistrat mai multe incidente cu drone în apropierea graniței Ucrainei cu România, iar în unele cazuri dronele au intrat în spațiul aerian românesc.