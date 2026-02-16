Secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a continuat duminică turneul european, vizitând Slovacia înainte de a se îndrepta spre Ungaria, țări conduse de apropiați ai lui Donald Trump, notează „France 24” (Franța).

După ce i-a chemat pe europeni la München să apere „civilizația occidentală”, Washingtonul intenționează să consolideze legăturile energetice cu cei doi aliați ai săi de dreapta.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, își continuă turneul european vizitând două țări conduse de apropiați ai lui Donald Trump, mai întâi Slovacia, unde a ajuns duminică, 15 februarie, și apoi Ungaria, a doua zi după apelul său adresat europenilor de a sprijini viziunea globală a lui Donald Trump, pledând în același timp pentru o relație revitalizată cu o Europă „puternică”.

La Bratislava, într-o scurtă vizită de doar câteva ore, Marco Rubio urma să se întâlnească cu prim-ministrul Robert Fico, care împărtășește aceeași ideologie suveranistă și naționalistă ca și președintele american.

În timpul unei vizite recente în Florida, Robert Fico și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la starea mentală a președintelui american, potrivit Politico, care citează diplomați europeni anonimi, dar Washingtonul și Bratislava au negat vehement acest lucru.

După întâlnirea din Florida, liderul slovac a declarat că el și Donald Trump au avut discuții „extrem de importante” pe tema energiei nucleare.

Secretarul de stat al SUA va merge apoi luni la Budapesta pentru întâlniri cu oficiali unguri, inclusiv cu prim-ministrul Viktor Orbán.

Donald Trump nu și-a ascuns sprijinul pentru liderul naționalist ungar, pe care îl descrie drept un „om forte și puternic”, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Viktor Orban se confruntă cu cea mai dificilă provocare de la revenirea la putere în 2010, partidul său, FiDeSz, fiind devansat în sondajele independente de partidul de opoziție Tisza.

Într-un discurs de sâmbătă, el a promis că își va continua ofensiva împotriva „pseudo-organizațiile civile, jurnaliștilor, judecătorilor și politicienilor cumpărați”, asemănător cu acțiunile lui Donald Trump în Statele Unite.

Prim-ministrul ungar și-a anunțat de asemenea intenția de a merge la Washington săptămâna viitoare pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american.

Viktor Orban este deosebit de apropiat de administrația Trump din cauza politicilor sale anti-imigrație de la criza refugiaților sirieni de acum un deceniu.

Energia în centrul discuțiilor

Ungaria a obținut de asemenea în timpul vizitei lui Viktor Orban la Casa Albă de anul trecut, o scutire de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze rusești.

Fostul președinte democrat, Joe Biden, a avut o relație mult mai ostilă cu Viktor Orban, pe care l-a acuzat că „se îndreaptă spre dictatură”, în special prin înăbușirea presei independente și prin campanii împotriva drepturilor LGBT+.

În timpul etapelor slovacă și ungară ale călătoriei (lui Marco Rubio), energia va fi un subiect major de discuție, au indicat oficialii americani înainte de vizită.

Aceste două națiuni sunt țări central-europene fără ieșire la mare, cu legături strânse cu Kremlinul și rămân puternic dependente de combustibilii fosili rusești, în ciuda invaziei Moscovei în Ucraina din 2022.

Slovacia și Ungaria se află într-o situație de impas cu Uniunea Europeană din cauza deciziei acesteia din urmă de a elimina treptat importurile de gaze rusești.

Astfel, Washingtonul intenționează să consolideze legăturile energetice cu cei doi aliați ai săi de dreapta.

Sursa: Rador Radio România