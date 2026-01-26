După declarațiile optimiste ale lui Putin din noiembrie și decembrie, realitatea de pe teren arată că progresele rusești rămân foarte limitate în tot Donbasul, rezumă „Corriere della Sera” (Italia) situația frontului din Ucraina.

Trecerea de la cifra record de „35.000 de soldați ruși eliminați în decembrie la o medie lunară de 50.000”; creșterea producției de „drone de generație viitoare”; structurarea tot mai accentuată a colaborării dintre industriile militare și soldații de pe câmpul de luptă: noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, încă trebuie să navigheze pe coridoarele biroului său (a fost numit pe 14 ianuarie), dar are deja idei clare despre următoarele sale planuri. El le numește „matematica războiului”, considerând că puterea militară rusă este doar aparent superioară celei a Ucrainei, deoarece dacă Kievul este capabil să exploateze rațional resursele sale, ajutorul aliaților săi și, mai ales, inteligența capitalului său uman, atunci războiul poate fi câștigat. Colaborator al lui Zelenski încă de când președintele era încă actor, iar el era un proaspăt absolvent de facultate considerat un geniu al informaticii, Fedorov a fost numit ministru al Transformării Digitale înainte de a împlini 30 de ani. Astăzi, la 35 de ani, conduce ceea ce mulți experți militari și ofițeri NATO consideră acum „cea mai puternică și mai inovatoare armată europeană”.

Sâmbăta trecută, Fedorov a convocat o întâlnire neoficială cu aproximativ treizeci de reprezentanți ai presei locale și străine, inclusiv cu ziarul „Corriere della Sera”. Citatele relatate aici sunt autorizate. Dar mai întâi, este important să subliniem stilul: mai mult decât o ședință informativă tradițională, a fost mai degrabă o conferință pentru inginerii din industria de apărare sau un seminar de economie.

Fedorov, aflat pe podium, a explicat numeroasele diapozitive ale prezentării sale, pline de grafice și statistici: studii de caz ale dronelor și rachetelor lansate de ruși din 2022, principalele lor rute, bazele lor de lansare, ratele de defecțiune ale tunurilor antiaeriene ucrainene, inclusiv ratele de defecțiune și motivele acestora. Apoi, au urmat geografia bătăliilor, cifrele victimelor și, în special, tabelele cu aeronavele rusești capturate sau scoase din uz. În cele din urmă, modelele noilor drone studiate. „Dorim să înlocuim dronele tradiționale Mavic și alte drone comerciale fabricate în China cu modele proiectate și dezvoltate de companii ucrainene. În curând va intra în serviciu una nouă, similară cu vechiul Mavic, cu aceeași cameră, dar echipată cu baterii mult mai puternice, care îi extind raza de zbor”, a explicat Fedorov. Este bine cunoscut faptul că și China domină acest domeniu, vânzând mai mult sau mai puțin aceleași componente ambelor armate.

Principala inovație a ultimelor luni este inteligența artificială încorporată în rachete și, în special, în drone, care acum sunt imposibil de interceptat cu sistemele tradiționale de bruiaj, deoarece zboară autonom. Același lucru este valabil și pentru dronele ghidate prin cabluri de fibră optică, care le-au oferit rușilor un avantaj anul trecut.

În ultimele 48 de ore a fost lansat și proiectul „Controlul Misiunii”, care monitorizează efectele fiecărei acțiuni a dronei și urmează să se extindă la focul de artilerie. Ministrul a anunțat: „Unificăm toate operațiunile noastre cu drone într-un singur sistem digital”. Toate acestea sunt menite să accelereze procesul decizional. Fedorov a adăugat: „Pentru prima dată, comandanții vor avea toate datele relevante pentru misiunea lor în timp real, fără a întâmpina întârzieri birocratice”.

Și vor exista recompense monetare deosebit de mari pentru patrulele care „vânează și elimină” cu succes operatorii de drone inamice. Dacă este adevărat că „75% din pierderile din ambele armate sunt atribuibile atacurilor cu drone”, așa cum susțin observatorii occidentali și bloggerii ruși, nu este surprinzător că Fedorov le acordă cea mai mare atenție. „Aceasta este logica noii matematici a războiului: lupta sistematică, tehnologică și eficientă”, a comentat ministrul. Nu există, însă, nicio îndoială că sosirea sa a adus un val de optimism la Kiev. „Dacă reușesc să depășească atacurile rusești în această iarnă, atunci ucrainenii vor avea avantajul începând din martie sau aprilie”, a declarat la Davos fostul trimis al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.

Poate că un astfel de entuziasm este puțin prematur, dar condițiile actuale tind să-l justifice. După declarațiile optimiste ale lui Putin din noiembrie și decembrie, realitatea de pe teren arată că progresele rusești rămân foarte limitate în tot Donbasul. Ucrainenii controlează încă părți din Pokrovsk și Mirnograd, pe care președintele rus le considerase cucerite. Rușii au pierdut teren în Kupiansk, dar au făcut în schimb unele progrese în sectorul sudic dintre Zaporijjia și Huliaipole. Dar, potrivit lui Fedorov, acestea sunt mici ajustări ale liniei frontului, destinate să se dovedească temporare.

