Eurodeputații au dat marți un vot final privind mecanismul de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay).

După acordul la care au ajuns negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului în decembrie 2025, preferințele tarifare pentru importurile agricole (de exemplu, carne de vită, carne de pasăre) prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur pot fi suspendate temporar în cazul în care creșterile bruște ale importurilor cauzează prejudicii grave fermierilor din UE.

Clauzele de salvgardare bilaterale se vor aplica acordului comercial interimar de la intrarea sa în vigoare și vor continua să se aplice după intrarea în vigoare a acordului de parteneriat UE-Mercosur.

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan (PPE) spune cum vor fi protejați fermierii de mecanismului adoptat marți în plenul PE de la Strasbourg:

1. Monitorizare strictă și continuă a importurilor agricole sensibile din Mercosur, cu rapoarte regulate către Parlamentul European și Consiliu.



2. Praguri clare pentru declanșarea investigațiilor, conform acordului final:

- creșterea importurilor cu peste 5% față de media ultimilor 3 ani și/sau

- scăderea prețurilor cu peste 5% (sub nivelul pieței UE).

3. Proceduri accelerate:

- investigații finalizate în maximum 4 luni pentru produsele sensibile;

- măsuri provizorii aplicabile în cel mult 21 de zile, în cazuri urgente.





Garanții solide

Grupul S&D a votat în favoarea mecanismului, care oferă ”garanții solide pentru a proteja fermierii din UE și sectorul agricol european de potențialele perturbări ale pieței odată ce acordul comercial Mercosur intră în vigoare”.

Grupul S&D amintește într-un comunicat că a susținut semnarea Acordului Mercosur și este pregătit să îl examineze cu atenție înainte de votul final al Parlamentului European: ”Credem cu tărie că o consolidare a parteneriatului Europei cu America Latină este o necesitate strategică pentru Uniunea Europeană”.

”Votul de astăzi nu a vizat ratificarea acordului comercial Mercosur, ci asigurarea unor garanții solide pentru fermierii și sectorul nostru agricol, dacă și când acordul va fi aplicat. Fermierii noștri și-au exprimat îngrijorările, iar noi le-am luat în serios. Astăzi, am oferit garanții suplimentare și consolidate pentru a-i proteja în cazul unei perturbări a pieței”,

a declarat Francisco Assis, raportorul din umbră al S&D pentru Mercosur și negociator pentru regulamentul de salvgardare.

”Sper sincer că votul de astăzi va permite o discuție mai calmă și mai factuală despre Mercosur. Contrar unor afirmații, acest acord nu sacrifică agricultura europeană. Analizele economice solide arată că poate oferi oportunități reale pentru fermierii și producătorii europeni”, a mai spus el.

Acordul va stimula exporturile agroalimentare ale UE către Mercosur cu aproximativ 1,2 miliarde de euro



Mecanismul de salvgardare protejează fermierii din UE de eventualele perturbări ale pieței cauzate de importurile din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay). Acesta permite UE să suspende temporar tarifele preferențiale în cazurile în care importurile cauzează sau amenință să cauzeze prejudicii grave producătorilor din UE, inclusiv creșteri bruște ale importurilor de produse agricole sensibile.

Șansa ca astfel de importuri să cauzeze prejudicii grave este limitată, deoarece contingentele tarifare (CT) reprezintă prima linie de apărare, limitând gradul de importuri care pot intra în UE la rate reduse.

PE a consolidat mecanismul prin reducerea pragului pentru lansarea unei anchete de salvgardare de la 10% la 5%, extinderea perioadei de referință la trei ani și posibilitatea ca Executivul european să utilizeze indicatori suplimentari pentru a stabili dovezi ale prejudiciului grav.

CT-ul negociat pentru carnea de vită permite 99.000 de tone de carne de vită Mercosur la un tarif redus (de exemplu, o taxă de 7,5%), introdus treptat în timp. Aceasta reprezintă doar 1,5% din producția totală de carne de vită a UE.



Se estimează că acordul va stimula exporturile agroalimentare ale UE către Mercosur cu aproximativ 1,2 miliarde de euro, o creștere de aproape 50% față de nivelurile actuale, protejând în același timp 344 de indicații geografice ale UE.



