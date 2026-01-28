Premierul Ilie Bolojan i-a prezentat cancelarului german obiectivele și acțiunile României pentru apărarea Flancului estic și asigurarea securității în zona Mării Negre. Friedrich Merz a subliniat că această regiune trebuie protejată mai bine.

"Apărarea aeriană este una dintre prioritățile noastre, iar contribuția Germaniei în acest domeniu este necesară și apreciată", a declarat miercuri la Berlin premierul Ilie Bolojan, în conferința comună de presă cu omologul german.

La rândul său, Friedrich Merz a precizat că, pe Flancul estic NATO și la granița cu Ucraina, România "contribuie în mod major zi de zi la securitatea europeană".

Zona trebuie protejată mai bine în viitor, iar Germania poate contribui inclusiv cu ajutorul industriei de apărare, "competitivă" și "puternică", care asigură deja o parte din tehnica de luptă pentru multe armate din Europa.

"Extinderea industriei de apărare germane poate fi un lucru benefic atât pentru România, cât și pentru Germania", putând fi unul din modurile în care Germania se poate "implica, producând mai mult, producând mai de calitate, scalând producția pentru a produce mai ieftin", a spus Merz.

"Partea sudică a Flancului estic al NATO trebuie protejată mai bine în viitor. De aceea facem poliție aeriană, supraveghem spațiul aerian al României cu avioanele Eurofighter. Vrem să continuăm acest lucru și vrem să continuăm și colaborarea tehnologică cu România", a mai spus cancelarul Merz.

Se poate apăra singură Europa?

Premierul Ilie Bolojan a declarat că secretarul general al NATO Mark Rutte are dreptate că spune că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite.

De zeci de ani, pacea și siguranța în Europa sunt asigurate de NATO, iar Statele Unite au un rol determinant în acest sistem de apărare. Având în vedere ceea ce se întâmplă în această perioadă, întărirea securității europene, asumarea unui rol mai mare al țărilor din Europa în bugetele de apărare, în politicile de integrare, devine o necesitate în perioada următoare", a spus șeful Guvernului de la București, răspunzând unei întrebări.

Și el, și Merz au salutat un memorandum pe care îl vor semna ministerele apărării din România și Germania.

Documentul "vine să întărească această colaborare în sensul unei standardizări a tehnicii militare pe care o folosesc armatele din Europa, în sensul unei întăriri a colaborării militare între România și Germania", a precizat Bolojan.

Memorandumul este un semn că "Europa devine mai capabilă să se apere singură", dar europenii nu sunt singuri, "suntem membri NATO, cu cu parteneri puternici și aici vorbim și de Canada, vorbim și de țări precum Norvegia care nu sunt membre UE", a spus și Merz.

Cancelarul german a mai spus că Donald Trump, dar și alți președinți americani au avut dreptate când au spus că mulți ani europenii au făcut "prea puține pentru apărare".

"Facem eforturi mari pentru a îmbunătăți capacitatea de apărare", a mai spus Merz, adăugând că europenii vor să continue cooperarea militară cu partenerii americani.