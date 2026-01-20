Chișinăul a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază ale Comunității Statelor Independente, a declarat șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi.

Autoritățile de la Chișinău se află în prezent în proces de avizare a denunțării celor trei acorduri fundamentale care stau la baza calității de membru CSI, transmite IPN.

„Suntem în proces de avizare a denunțării acordurilor care stau la baza aflării noastre în CSI. Statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, acordul de fondare a CSI din 8 decembrie 1991 și anexa din 22 decembrie 1991. Asta înseamnă că Moldova, oficial, nu va mai fi membră CSI. Denunțarea acestor trei acorduri de bază care stau la temelia aflării noastre în CSI, ne va da dreptul să spunem că din punct de vedere juridic nu va mai face parte din CSI”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Ministrul afacerilor externe a mai menționat că documentele de denunțare urmează să fie finalizate la nivel guvernamental până la mijlocul lunii februarie, ulterior vor fi transmise Parlamentului pentru adoptare.



Ministrul a subliniat că ieșirea din CSI nu presupune automat denunțarea tuturor acordurilor existente, în special a celor economice, dacă acestea sunt avantajoase pentru Republica Moldova și nu contravin parcursului european al țării.