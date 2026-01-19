Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut luni o convorbire prin videoconferință cu omologul din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au reiterat relațiile foarte bune de cooperare din cadrul parteneriatului strategic, în special în domeniul apărării, fiind apreciată contribuția Poloniei la structurile aliate de pe teritoriul României, cu accent pe Brigada Multinațională Sud-Est, de la Craiova.

Ministrul Miruță a subliniat faptul că țara noastră își va continua angajamentul de a participa cu forțe la grupul de luptă aliat din Polonia.Totodată, ei au discutat și despre necesitatea intensificării măsurilor de consolidare a Flancului Estic al NATO și al UE, reiterând importanța complementarității măsurilor luate la nivelul celor două organizații - Eastern Sentry, European Drone Defence Initiative, Eastern Flank Watch, European Air Shield și European Space Shield, inclusiv din perspectiva pregătirii discuțiilor ce vor avea loc la viitoarele reuniuni ministeriale ale NATO și ale UE în domeniul apărării, din luna februarie, respectiv a Reuniunii B9, care se va desfășura anul acesta în România.

Apărarea Flancului Estic al NATO a fost una dintre temele abordate de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în întrevederile de luni cu generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR).

