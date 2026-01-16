Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis vineri, după aprobarea planului SAFE al României, că sunt 21 de programe de înzestrare și ele vor fi contractate "în ritm alert în următoarele luni".

"E o dovadă clară că munca serioasă, cu documente rațional pregătite, cu înțelegerea condițiilor de eligibilibilitate și cu propuneri documentate fără niciun dubiu, valorează și ridică bariere. Aceasta este cheia! Și da, planul inițial ca prin aceasta să dezmorțim și industria națională de armament, să facem culoar furnizorilor locali, e o realitate în România, după ani buni de visuri nerealizate", a transmis ministrul.

El a promis că "vom produce o parte în România, vor fi implicați furnizori locali, vom produce pentru România. Pentru că patriotismul nu se urlă, ci se dovedește".

"21 de proiecte de înzestrare, de la mașini blindate, la drone, nave, elicoptere, arme, muniție, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni. Cum? Transparent, prin criterii clare, urmărind cea mai bună variantă pentru statul român. Nu, nu a fost nicidecum doar munca mea, ci a fost o muncă de echipă, cu un rezultat remarcabil: administrația prezidențială, echipa primului ministru coordonată de cancelarul Mihai Jurca, colegi excepționali de la MApN, coordonați de Ionuț Moșteanu, echipa diplomatică de la MAE din țară și de la Bruxelles și, în special, colegi de la Ministerul Economiei – Remus Cotuț, Iulian Mărgeloiu și Direcția Industriei Naționale de Apărare. Se poate!", a mai scris Miruță.