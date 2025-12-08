Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, se va întâlni marți cu ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu.

Discuțiile vor viza cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune și evoluțiile regionale de securitate, anunță Ministerul român Apărării (MApN). La final, cei doi oficiali vor susține declarații de presă. "Vizita ministrului Pistorius evidențiază angajamentul constant al Germaniei față de securitatea României și față de consolidarea cooperării în cadrul NATO", precizează MApN.