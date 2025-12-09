Ministrul german al Apărării Boris Pistorius își anulează vizitele în România și Polonia din cauza gripei, relatează Bild. Oficialul ar fi trebuit să ajungă marți la Baza Mihail Kogălniceanu. Totodată, el avea programată și o întrevedere cu Bolojan.

Potrivit publicației Bild, ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), nu este imun la valul masiv de gripă care afectează în prezent milioane de germani.

Marți dimineață, Pistorius urma să plece în tradiționala vizită de Crăciun pentru a le mulțumi trupelor germane din străinătate și pentru a le oferi cuvinte de încurajare militarilor aflați departe de casă.

El avea planificate vizite în România și Polonia, unde un total de peste 300 de soldați germani contribuie la apărarea spațiului aerian al celor două state din Flancul estic al NATO.

Spațiul aerian al României și Poloniei a fost în ultimul an încălcat în mai multe rânduri de drone rusești.

Militarii germani sunt staționați la bazele aeriene din Constanța, la Marea Neagră, și Malbork, la Marea Baltică.

Luni seara, cu doar câteva ore înainte de începerea călătoriei planificate de mult timp, Ministerul Apărării din Germania a anunțat că "vizita de Crăciun a ministrului Apărării, Boris Pistorius, a fost anulată din cauza bolii".



Potrivit Bild, Pistorius are gripă, stare care face imposibilă o călătorie de 30 de ore.

