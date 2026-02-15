Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine, spune ministrul Apărării, Radu Miruță, aflat la Conferința pentru Securitate de la München.

În capitala Bavariei, ministrul Apărării Radu Miruță a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură.

”Am discutat fără echivoc despre ceea ce cred: Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre”, a scris duminică pe Facebook Miruță.

”România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită și mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea. Avem parteneri puternici. Avem argumente solide. Și avem responsabilitatea de a transforma această poziție într-un avantaj strategic pentru România”, a mai scris el.





La rândul ei, șefa diplomației Oana Țoiu a participat la Conferința pentru Securitate de la Munchen la lucrările sesiunii de lucru ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone” împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și Comandantul forțelor americane din Europa.

”Am menționat rezultatele de stimulare a industriei de apărare transatlantice cu ocazia NATO Industry Forum pe care l-am găzduit în București anul trecut, nevoia de coordonare diplomatică sporita pe Flancul Estic, oportunitățile pentru industria de apărare românească și a aliaților și importanța inovației tehnologice și a scurtării ciclurilor de inovare”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Ea a discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru descurajarea și apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului/ Eastern Sentry, lansată în vederea contracarării încălcărilor spațiului aerian aliat.