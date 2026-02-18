AUR și grupul Pace-Întâi România au depus miercuri o moțiune simplă, la Senat împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vizând modul în care aceasta a reprezentat România în privința Acordului UE-MERCOSUR.

Moțiunea, intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni.”, critică susținerea acordului MERCOSUR de către România și acuză Ministerul Afacerilor Externe de o abordare defectuoasă, ideologizată și necoordonată, scrie News.ro.

„Fermierii români sunt expuși unei concurențe neloiale, ceea ce poate genera pierderi masive în agricultură, falimente, abandonarea terenurilor și o dependență crescută de importuri alimentare”, se arată în textul moțiunii.

PSD și AUR au condamnat luna trecută decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur.

Cele două partide au evocat "un act de trădare" a intereselor fermierilor români.

Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții "va afecta puternic agricultura românească".

Luna aceasta, eurodeputații au votat un mecanism de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay).

