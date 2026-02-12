Întrucât Rusia își întărește puterea militară la Cercul Arctic, alianța occidentală pregătește o misiune menită să îi sporească prezența în regiune, notează „The New York Times” (SUA).

Bombardiere, avioane militare și submarine cu încărcătură nucleară. Numai în ultimul an, analiștii au ilustrat de zeci de ori, cu documente, faptul că Rusia și-a amplasat asemenea aparatură de forță militară în Bazinul Arctic.

Și forțele NATO fac manevre și operează în regiune. Iar, cel târziu miercuri, oficialii urmează să anunțe o nouă misiune în vederea întăririi prezenței alianței transatlantice în Bazinul Arctic, în fața unei Rusii tot mai agresive.

Potrivit unor oficiali, alianța nu își mai poate permite doar să suprevegheze Bazinul Arctic sau să lase problema securității doar pe seama partenerilor regionali. Apele tot mai calde au deschis noi căi de navigație, iar Moscova pune la încercare răbdarea NATO.

Un imbold din partea lui Trump

Oficialii și experții afirmă că noua misiune, numită Santinela Arctică, va spori numărul trupelor în așa-zisul Cap al Nordului, care include regiuni din Norvegia, Suedia și Finlanda, din interiorul Cercului Arctic.

NATO ar urma să își sporească patrulele maritime din Marea Norvegiei și mai departe, prin căile de navigație dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit – o regiune cunoscută sub numele de Zona GIUK. Aceasă zonă ar urma să devină terenul de testare al unor drone moderne de supraveghere pentru a vedea cât de bine pot ele rezista în condiții meteo deosebit de aspre.

„Este evident că Bazinul Arctic a devenit pentru alianță o prioritate crescândă, iar alianța reacționează”, le-a declarat, marți, reporterilor ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker.

Experții afirmă că NATO speră să-i dovedească totodată președintelui Trump că alianța se ocupă serios de securitatea din Bazinul Arctic, astfel încât nu este nevoie ca Statele Unite să controleze Groenlanda ca primă linie de apărare pentru Statele Unite – o propunere care, luna trecută, amenința să dezbine grupul.

„De multă vreme, Bazinul Arctic nu se cam afla pe agenda NATO, dar asta se întâmpla pentru că așa voiau aliații din regiune”, afirmă Minna Alander, expert în Bazinul Arctic și în probleme de apărare de la Centrul pentru Studii Est-Europene din Stockholm. Ea afirmă că, pentru un timp, NATO și-a sporit manevrele în partea europeană a bazinului, după care a adăugat: „Nu cred că acum ar fi existat vreun anume motiv pentru această Santinelă Arctică dacă Trump nu tot pomenea de Groenlanda”.

Amenințările venite din Bazinul Arctic

De la începutul lunii ianuarie 2025, Rusia a efectuat cel puțin 33 de manevre în Bazinul Arctic, aproximativ jumătate dintre ele fiind o pură instrucție, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale - un grup de analiști din Washington.

Cea mai mare parte a activității militare a Rusiei are loc în Peninsula Kola, unde Moscova deține submarine care pot avea încărcătură nucleară. Rusia își protejează submarinele prin patrule de coastă navale și aeriene. Tot aici se înscrie și cartierul general al Flotei de Nord a Rusiei din Murmansk, la Marea Barents, unde apele mai calde din Oceanul Atlantic împiedică înghețul.

Principala temere a oficialilor militari din NATO este legată de faptul că s-ar putea ca Rusia să-și strecoare, prin Marea Norvegiei, un submarin cu încărcătură nucleară în Zona GIUK, ca să ajungă în largul Atlanticului. „Atunci, jocul a luat sfârșit”, afirmă Allnder. „În largul Oceanului Atlantic, un submarin e foarte greu de găsit”.

Rusia se angajează într-un „joc” care, potrivit orificialilor, este „de-a șoarecele și pisica”, pentru contrabandă cu petrol și în vederea sabotării unor conducte energetice-cheie și a unor cabluri de comunicație de pe fundul mării.

Apoi, mai este și problema Groenlandei. Pentru Rusia sau pentru China, cea mai scurtă cale de lansare a unei rachete împotriva Statelor Unite e peste Polul Nord, spune dna Alander. Trump a spus că dorește să stabilească în Groenlanda o bază de interceptare a rachetelor. Dar experții se îndoiesc că asta ar întări semnificativ actualele planuir de apărare antirachetă ale SUA. În general, armata Chinei nu se apropie de Groenlanda, deși o serie de vase comerciale chineze o fac.

NATO se pregătește

NATO și-a sporit deja patrulele maritime prin Marea Norvegiei și prin Zona GIUK, unde, potrivit declarațiilor unui ofțer din partea alianței, submarinele și vasele rusești pun Europa și America de Nord în cel mai mare pericol.

Potrivit declarațiilor dnei Alander, o forță aeriană nordică – cu piloți din Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca – operează săptămânal. Cel mai probabil, aceste țări vor conduce noua inițativă Santinela Arctică, bazându-se pe marea lor experiență în regiune, mai spune ea.

Miercuri, ministrul britanic al apărării, John Healey, urma să anunțe că numărul militarilor pe care Regatul Unit îi trimite în regiunea arctică a Norvegiei se va dubla, urmând că, în trei ani, cifra să ajungă la 2000. Marea Britanie contribuie și la niște forțe terestre de cel puțin 4000 de militari, conduse de suedezi și mobilizate în nordul Finlandei – forțe la care contribuie și Franța, Islanda și Italia. Aceste forțe vor deveni complet funcționale în următoarele luni.

Necesitățile în materie de apărare sunt în creștere, iar Rusia reprezintă acum cea mai mare amenințare la adresa Bazinului Arctic și în privința Nordului Extrem de după încheierea Războiului Rece, a subliniat Healey într-o declarație în care promitea că Marea Britanie va juca un „rol vital” în cadrul Santinelei Arctice.

Începând de pe la mijlocul lunii martie, NATO, care organizează regulat exerciții în Bazinul Arctic, va mobiliza aproximativ 25000 de militari și de cadre.

Alianța mai coordonează două misiuni similare de ripostă în Marea Baltică și în Europa de Est.

