Este un alt pas înapoi al americanilor în NATO. Și, în consecință, un salt înainte pentru europeni. Comandamentul Militar Suprem al Alianței rămâne în mâinile Statelor Unite, mai exact ale generalului Alexus Grynkewich, notează „Corriere della Sera”.

Însă, pe 6 februarie, Comitetul Militar, compus din reprezentanți ai celor 32 de state membre, a aprobat decizia de redistribuire a atribuțiilor între cele trei centre operaționale, „Joint Force Command”, care raportează direct către Grynkewich. Statele Unite vor ceda conducerea Comandamentului din Napoli Italiei, iar Regatului Unit conducerea Comandamentului din Norfolk, în Virginia. În a treia garnizoană, cu sediul la Brunssum, în Olanda, un general polonez se va alătura omologului său german, Ingo Gerhartz.

Rotațiile, așa cum se menționează pe site-ul NATO, vor avea loc de-a lungul anilor. Într-adevăr, nu există reguli care să stabilească durata mandatului unui comandant la acest nivel. De obicei, mandatul durează doi până la trei ani. La Napoli, amiralul George Wikoff al Marinei SUA a preluat funcția pe 19 noiembrie 2025. Prin urmare, totul sugerează că va mai dura ceva timp până când un ofițer italian îl va putea înlocui. În orice caz, este un punct de cotitură.

Ministerul Apărării, condus de Guido Crosetto, consideră această decizie ca o recunoaștere a accentului pus de mult timp de guvernul italian pe importanța strategică a flancului sudic al NATO. Reacțiile din Regatul Unit sunt mai mult sau mai puțin în aceeași direcție. Britanicii vor conduce operațiunile de la baza Norfolk, însărcinați cu garantarea securității rutelor maritime transatlantice și, de asemenea, cu protejarea Groenlandei.

Un detaliu interesant, deși tensiunile din jurul insulei arctice, declanșate de amenințările lui Trump cu anexarea, s-au diminuat semnificativ. În cele din urmă, nemții și polonezii vor gestiona împreună regiunea est-europeană de la Brunssum.

Și în acest caz, povara responsabilității care revine Poloniei este evidentă, deoarece este una dintre țările cele mai hotărâte să sprijine rezistența ucraineană împotriva agresiunii lui Vladimir Putin.

Președintele Comitetului Militar, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a comentat noul scenariu într-o postare pe platforma X: „Este o realizare istorică... Aliații europeni, inclusiv noii membri, sunt chemați să joace un rol mai puternic în conducerea militară a Alianței”. Cavo Dragone a subliniat că Statele Unite confirmă „un angajament solid față de NATO”. Washingtonul, pe lângă faptul că rămâne în vârful ierarhiei, completează filiera celor trei comandamente „tactice”, preluând de la britanici controlul „Allied Maritime Command” sau MARCOM, situat în orașul Northwood, nu departe de Londra.

Celelalte două centre aflate sub control american sunt „Air Command” de la Ramstein, în Germania, și „Land Command” de la Izmir, în Turcia. Documentele NATO explică modul în care cele trei structuri „tactice” sunt „complementare” celor trei structuri operative. Cu toate acestea, Northwood, Izmir și Ramstein furnizează sediului central din Mons analizele necesare pentru a gestiona crizele sau situațiile de urgență. Până aici aspectele tehnico-militare care, în mod firesc, derivă din schimbarea de direcție politică impusă de Washington.

Statele Unite au cerut o mai mare partajare a costurilor între aliații săi încă din era Obama. Donald Trump insistă asupra unui pas suplimentar: ar trebui distribuite nu doar costurile, ci și responsabilitățile de comandă în regiunile în care acestea pot fi delegate. Atlanticul este ferit de amenințări iminente și, prin urmare, poate fi încredințat celor mai apropiați parteneri ai săi, britanicii. Mediterana este păzită permanent de Flota a Șasea a SUA și, prin urmare, coordonarea NATO poate fi lăsată în seama Italiei. În ceea ce privește Estul și Ucraina, această mișcare este în concordanță cu poziția adoptată de Trump: să-i lăsăm pe europeni să se ocupe.

Sursa: Rador Radio România