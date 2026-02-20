Moscova consideră că câștigă timp avansând în teren, în timp ce experții ucraineni insistă că delegația rusă e concepută pentru a „a trage de timp”, relatează „20 Minutos” (Spania) într-un articol semnat de Emilio Ordiz.

Rusia și Ucraina sunt în impas la Geneva după două zile de negocieri „tensionate” fără progrese, Zelenski refuzând să cedeze teritoriu.

Trei runde de negocieri, puține sau deloc rezultate: Ucraina și Rusia ies din discuțiile de la Geneva cu tensiuni între ambele părți care abia s-au apropiat de un acord. Moscova consideră că astfel câștigă timp, în ciuda faptului că numește discuțiile „productive”, dar adevărul este că au ajuns doar la un acord provizoriu cu privire la modul în care va fi verificată respectarea unui armistițiu atunci când acesta va fi implementat. Volodimir Zelenski insistă că în acest moment „nu există voință politică” din partea Kremlinului în acest sens. În același timp, guvernul ucrainean afirmă încă o dată că nu va ceda niciun teritoriu: „Nu ne-ar ierta”, a declarat președintele.

„Întâlnirile au fost cu adevărat dificile și putem spune că Rusia încearcă să prelungească negocierile care ar fi putut ajunge deja în stadiul final”, a avertizat Zelenski, care își dorește ca războiul „să se încheie cât mai curând posibil”, reiterează el, în timp ce Statele Unite pun toată presiunea asupra Ucrainei, lucru pe care Kievul îl consideră „nedrept”. Realitatea este că ambele părți au căzut într-o „diplomație goală”.

Oleksandr Kraiev, expert în relații internaționale și director al Programului Nord-American din cadrul Consiliului de Politică Externă al Ucrainei, a explicat pentru „20minutos” că cheia constă încă de la început în delegația trimisă de Rusia pentru negocieri. „În realitate, aceste discuții au dat mult mai puțin decât ar fi putut, dintr-un motiv simplu: rușii l-au adus înapoi pe [Vladimir] Medinski”, a declarat el, referindu-se la negociatorul-șef al lui Putin, care a fost cândva ministru al Culturii. „Cu divagațiile sale istorice și cu abordarea sa generală față de ceea ce el însuși numește diplomație, este pur și simplu incapabil să ajungă la vreun acord, nici cu Ucraina, nici, bineînțeles, cu americanii”, a rezumat el.

„Simpla sa prezență nu este un semn că Rusia dorește ca aceste negocieri să culmineze cu ceva semnificativ. Dimpotrivă, reapariția sa bruscă în delegație este un semn al atitudinii Moscovei: ei încă nu văd aceste discuții ca pe un vehicul pentru obținerea unui rezultat real”, conchide Kraiev, care, în aceste cuvinte, împărtășește propria opinie a lui Zelenski despre rolul Kremlinului în acest format. „Oricât de absurd ar părea, dacă analizăm toate rundele, întâlnirile și formatele anterioare în care Medinski a fost prezent, modelul este clar: el nu este trimis să negocieze. Este trimis să piardă timpul sau, dimpotrivă, să saboteze întregul proces”.

Mai mult, expertul observă un anumit regres față de ceea ce s-a obținut în rundele anterioare de negocieri. „Continuă să încerce să acapareze prin forță ceea ce pot oficializa ulterior pe cale diplomatică. În acest sens, ultimele negocieri care păreau cât de cât promițătoare au fost cele de la Abu Dhabi, unde s-a realizat un nou schimb de prizonieri”, amintește el.

La rândul său, Oleksandr Notevski, analist politic la Grunt Media și fost membru al Centrului Ucrainean pentru Dezvoltarea Politicilor, a declarat pentru această publicație că nu este momentul să ne așteptăm la rezultate substanțiale, având în vedere situația actuală. „L-au trimis din nou pe Vladimir Medinski, o figură cunoscută pentru sabotarea deschisă a negocierilor. El folosește discuțiile pentru a susține prelegeri pseudo-istorice, cum ar fi «în secolul al XI-lea, acest prinț controla acel teritoriu, prin urmare Donețk aparține Rusiei»”.

„Acesta este un circ menit exclusiv să golească negocierile de orice substanță”, conchide Notevevski, care, precum Kraiev, nici măcar nu este optimist în ce privește faptul că următoarea rundă, care ar putea avea loc în martie, va produce progrese majore; cu siguranță, experții insistă că progresul politic este încă departe de a se realiza.

Zelenski avertizează înainte de a treia rundă de negocieri că nu vor „repeta greșeala” de a ceda teritorii unei Rusii care continuă să cucerească noi teritorii.

Toate aceste acțiuni, a argumentat el, împiedică o pace pe care, așa cum a reiterat Zelenski, Ucraina o dorește cât mai curând posibil. „Ucraina este pregătită. Nu avem nevoie de război. Și acționăm întotdeauna simetric: ne apărăm statul și independența. De asemenea, suntem pregătiți să ne îndreptăm rapid către un acord echitabil pentru a pune capăt războiului. Singura întrebare pentru ruși este: ce vor?”, a conchis el.

