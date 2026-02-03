Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat marți cu o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș, și reprezentanții Romgaz, care vor să preia combinatul.

În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș.

Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului, a transmis Guvernul.

În februarie 2025 a fost confirmată informația potrivit căreia Romgaz vrea sa preia combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și cel mai mare consumator de gaze din România.

"Romgaz vrea să preia cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din țară. Susțin total proiectul, este cea mai bună soluție pentru agricultorii noștri", a spus în februarie 2025 premierul de atunci, Marcel Ciolacu.

Producătorul de îngrășăminte chimice Azomureș, din grupul elvețian Ameropa, cel mai mare consumator de gaze naturale și una dintre cele mai importante întreprinderi industriale din România, caută parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte, oprită din vara lui 2024.

În toamna lui 2024, Chimcomplex, controlat de Ștefan Vuza, se arăta la rândul său interesat de preluarea Azomureș. Între timp, însă, combinatul a intrat într-o perioadă mai delicată, în care a declanșat concedierea a sute de angajați.

La mijlocul lunii decembrie 2021, Azomureș a anunțat oprirea instalațiilor de pe platformă din cauza prețului ridicat la energie. Producția anuală a Azomureș, în condiții normale de funcționare, este de 1,6 milioane de tone de îngrășăminte, iar aproximativ 75% din această producție era destinată fermelor românești.

