Împlinirea a patru ani de la începutul invaziei rusești coincide cu presiunea maximă exercitată de SUA asupra Kievului și Moscovei pentru a pune capăt războiului, scrie „El Pais” (Spania).

Pe 24 februarie se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și echipa sa au semnalat în ultimele săptămâni că această lună ar putea fi decisivă în încheierea unui acord de pace. Un factor cheie este nerăbdarea președintelui american Donald Trump de a revendica o victorie diplomatică, în special presiunea pe care o exercită asupra Kievului. La fel este și epuizarea resimțită de populația țării invadate. Între timp, Moscova, incapabilă să-și supună rivalul, așteaptă ca liderul de la Casa Albă să-i ușureze lucrurile: dincolo de predarea Donbasului, Kremlinul nu renunță la aspirațiile sale pentru întreaga Ucraină.

Rusia și Ucraina au descris separat prima întâlnire trilaterală organizată de Statele Unite pe 22 și 23 ianuarie drept constructivă. Întâlnirea dintre negociatorii din cele trei țări a avut loc în Emiratele Arabe Unite. O nouă întâlnire va fi convocată săptămâna aceasta, a confirmat Zelenski luni, probabil din nou la Abu Dhabi.

Aceste întâlniri trilaterale sunt menite să fie etapa finală în atingerea unui consens asupra planului de pace elaborat în octombrie anul trecut de Steve Witkoff, trimisul lui Trump în Rusia, și Kirill Dmitriev, un consilier apropiat al liderului rus Vladimir Putin. Versiunea inițială a documentului, care favoriza puternic interesele Kremlinului, a fost revizuită în noiembrie de echipa de negocieri ucraineană. De atunci, proiectul de plan a fost discutat reciproc, Statele Unite acționând ca mediator. Aceste întâlniri trilaterale din 2026 sunt menite să elaboreze textul final.

Atât Kievul, cât și Washingtonul au declarat public că majoritatea punctelor planului au fost mai mult sau mai puțin convenite. Printre cele mai importante se numără: o porțiune a frontului de război va fi înghețată în provinciile Zaporijjia și Herson. Rușii se vor retrage din micile enclave pe care le-au ocupat în provinciile Sumi, Harkiv și Dnipropetrovsk. Armata ucraineană va fi limitată la 800.000 de soldați, iar Kievul va renunța la statutul de membru NATO.

Kremlinul a fost mai puțin explicit în poziția sa cu privire la aceste probleme, dar ceea ce a precizat, la fel ca și Kievul, este dezacordul său cu privire la principalul obstacol în calea ajungerii la un acord: viitorul Donbasului. Rusia cere ca armata ucraineană să se retragă din provinciile care alcătuiesc această regiune, Luhansk și Donețk. Luhansk se află aproape în întregime sub ocupație rusă, iar Rusia controlează 75% din teritoriul Donețkului.

Zelenski a refuzat categoric această retragere până în decembrie anul trecut. Trump a propus o alternativă: ca cele 25% de teritorii din Ucraina aflate sub controlul unui stat „liber” să fie o zonă demilitarizată, fără prezența niciuneia dintre armate. Președintele ucrainean a indicat că, dacă trupele sale se retrag din acele 25%, rușii trebuie să facă același lucru într-o zonă echivalentă pe care o ocupă. Moscova a precizat clar că nu are nicio intenție să facă acest lucru, iar Trump a reiterat în ianuarie anul acesta că își pierde răbdarea cu partea ucraineană. Președintele SUA amenință că se va dezangaja complet din apărarea Ucrainei.

Ministrul ucrainean de Externe, Andri Sibiga, a menționat în ediția de marți a ziarului „Ievropeiska Pravda” că un alt punct de dispută este controlul asupra centralei nucleare de la Zaporijjia. Kievul dorește să recâștige controlul asupra celei mai mari instalații nucleare din Europa, ocupată în prezent de Rusia. Moscova refuză. Statele Unite propun un acord tripartit pentru gestionarea centralei.

Expulzarea forțelor ucrainene de pe linia fortificată Donbas și înghețarea restului frontului nu reprezintă obiectivul final al Kremlinului. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a reiterat recent că Moscova dorește să „rezolve cauzele profunde ale conflictului” pe termen lung. Aceasta înseamnă instalarea unui regim prietenos la Kiev: conform retoricii rusești, toate guvernele ucrainene alese democratic de la protestele de pe Maidan din 2014 încoace sunt „regimuri naziste”. Urmând această logică, Moscova cere restaurarea „culturii ruse” și a Bisericii Ortodoxe Ruse – controlată în prezent de serviciile de securitate rusești – în Ucraina și insistă ca armata Kievului să fie redusă la o dimensiune care să nu reprezinte nicio amenințare în cazul reluării războiului în viitor.

Zelenski a asigurat duminică că cel mai important acord pentru Ucraina, așa-numitele garanții de securitate, a fost pe deplin convenit cu Statele Unite și Europa. Acest acord ar implica un angajament din partea aliaților NATO de a proteja Ucraina ca și cum ar fi membră a Alianței Atlantice, chiar și fără a fi membru oficial. Planul include, de asemenea, admiterea accelerată a Ucrainei ca stat membru de către Uniunea Europeană în 2027, potrivit lui Zelenski.

Problema este că Moscova respinge, de asemenea, orice sprijin extern pentru Ucraina care i-ar putea proteja independența. Kremlinul a reiterat două linii roșii: Kievul nu poate adera la NATO, iar țările occidentale nu pot desfășura trupe pe teritoriul său. În caz contrar, acestea vor fi considerate „ținte legitime”.

Europa este absentă din negocieri, iar întrebarea despre cum poate fi implementată această extindere urgentă a UE nu a fost încă abordată. Washingtonul a păstrat, de asemenea, tăcerea cu privire la anunțul lui Zelenski conform căruia garanțiile de securitate au fost „100% convenite și trebuie doar semnate”. Ziarul britanic „Financial Times” a relatat marți că acum Casa Albă își condiționează implicarea în apărarea Ucrainei de retragerea mai întâi a trupelor sale din Donețk, potrivit unui comunicat publicat marți în „The Financial Times”.

Între timp, autoritățile ruse își intensifică presiunea publică, susținând în mod repetat că Trump și Putin au ajuns la un presupus consens privind Ucraina la summitul lor din Alaska, în august anul trecut. Cu toate acestea, nicio declarație sau comunicat al SUA nu susține presupusa existență a unei „formule de la Anchorage”, un plan de împărțire teritorială despre care se presupune că ar fi numit după orașul din Alaska unde a avut loc summitul.

Mai multe surse din sferele politice și militare ale Rusiei sunt de acord cu acest ziar că Putin nu se va mulțumi doar cu Donbasul. În plus, gestionarea post-conflict ar putea reprezenta o provocare semnificativă pentru Kremlin. Practic niciun sector economic civil nu funcționează, iar întoarcerea soldaților de pe front nu este atât de idilică pe cât o prezintă propaganda: „Avem zeci de mii de oameni care nu și-au găsit locuri de muncă”, a recunoscut recent Serghei Novikov, șeful Biroului Prezidențial pentru Proiecte Publice.

Vladimir Pastuhov, profesor de studii slave la University College London, rezumă perfect sentimentele de la Moscova pe canalul său de Telegram: „Va risca Putin să trăiască fără război?”

„Va fi ca și cum ar sări într-o groapă în gheață pentru el; războiul este zona lui de confort politic”, adaugă el. Invazia Ucrainei a permis Kremlinului să ducă represiunea la niveluri fără precedent, să lase corupția politică pe plan secund și să înlocuiască cererile de justiție socială cu patriotismul. Cu toate acestea, are din ce în ce mai puțin spațiu de manevră pentru a purta război cu condotieri sau mercenari, economia se clatină și nu este capabil să învingă un rival teoretic inferior. „Acuzațiile nu vor veni de la liberali, ci de la naționaliști care cred că au fost jefuiți de victorie. Toate acestea sugerează că Putin este în impas: cântărește cu atenție riscul continuării războiului față de riscul încheierii acestuia”.

