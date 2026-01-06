Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu privind găzduirea de către România a hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.

În răspunsul publicat pe rețelele sociale de eurodeputatul social-democrat, Comisia Europeană subliniază că hub-ul maritim poate fi creat.

Comisia Europeană susține acest demers, iar decizia depinde de statele membre riverane, România având toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic.

De ce este acest hub crucial?

- Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

- E nevoie de securizarea rutelor maritime, protejarea infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea amenințărilor hibride și creșterea capacității de reacție a Uniunii Europene.

- Hub-ul ar însemna mai multă siguranță, mai multă coordonare și o prezență europeană reală la Marea Neagră, nu doar declarații.

"Comisia confirmă că acest proiect se înscrie în noile priorități europene: securitate, apărare, reziliență, protejarea infrastructurii strategice și cooperare cu partenerii din regiune", precizează Negrescu.

Pentru România, este și o oportunitate strategică majoră:

– consolidarea rolului regional;

– expertiză, investiții și capacități europene pe teritoriul național;

– un mesaj clar că România nu este la periferia deciziilor europene, ci în centrul lor.

"Este timpul ca autoritățile de la București să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România", spune Negrescu.

În scrisoarea comună semnată în septembrie 2025 de majoritatea eurodeputaților români au fost prezentate o serie de argumente pentru ca România să găzduiască acest hub de securitate.

Argumentele României

”România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și un hub în această zonă, cu siguranță, ar fi un instrument foarte bun de securizare a Flancului estic. De asemenea, experiența pe care o are România și expertiza în materie, faptul că jucăm un rol important în acțiunea de deminare, pe care o desfășoară UE împreună cu NATO, faptul ca avem cel mai mare port în această zonă a Europei, portul Constanța în continuare este cel mai mare port în respectiva zonă, baza maritimă NATO și resursele pe care le avem în Marea Neagră”, a explicat Negrescu în septembrie, într-o conferință de presă la Bruxelles.

Vicepreședintele Renew Dan Barna a evocat și posibilitatea ca acest hub să aibă un management comun româno-bulgar.

”Discutăm și de o abordare strategică astfel încât să nu fim pe un curs de coliziune cu Bulgaria (...) ci să propunem o variantă în care să avem hubul în România, poate să discutăm de o variantă comună de management, elemente care să fie coezive, să aducă împreună resursele relevante pe care le au cele două țări pe acest subiect, mai mult decât să intrăm în conflict, cine are lobby-ul mai dichisit”, a precizat Barna.

Ideea unui hub de securitate a apărut în strategia privind Marea Neagră prezentată de Comisia Europeană în mai anul trecut.

Obiectivul acestei propuneri este de a face față amenințării rusești, ținând cont de faptul că Marea Neagră este o zonă de mare importanță geostrategică, deoarece leagă Asia de Europa și, din acest motiv, se află în vizorul lui Vladimir Putin.

"Securitatea în Marea Neagră este vitală pentru securitatea europeană", a declarat atunci șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

