Unul dintre motivele participării la Consiliul pentru Pace, este întărirea reluării relației cu SUA după alegeri, a susținut Nicușor Dan, deși nu are nicio bilaterală cu președinte Donald Trump, iar discuțiile vor fi despre reconstrucția din Gaza.

Participarea unei țări observatoare la nivel de președinte transmite un mesaj: "Au existat anumite dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane, și față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic, și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite. Prezența mea la Washington vine să întărească reluarea relației cu SUA după momentul anulării alegerilor", a declarat Nicușor Dan marți la Radio România Actualități.

Citiți și Dan: Anumite decizii luate de Consiliul pentru Parce pot să nu fie puse în practică de observatori

"A fost un moment de, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar prin numeroase luări de poziții din partea administrației, acest moment a fost depășit", a mai spus Dan.

Întrebat dacă va avea și discuții bilaterale, Nicușor Dan a precizat că, pentru moment, nu este planificată o astfel de discuție: "E posibil să fie, cum să spun, incidentală o discuție, cumva, de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată".

O vizită oficială în SUA va avea loc în momentul în care chestiunile economice vor fi "suficient de mature", a anunțat Nicușor Dan.