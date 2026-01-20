Președintele Nicușor Dan salută inițiativa președintelui SUA, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.

În acest context, Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene, a transmis, marți, Administrația Prezidențială.

Potrivit comunicatului, această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.

Reamintim că Administrația Prezidențială confirma duminică primirea scrisorii transmise de președintele SUA, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al "Consiliului pentru Pace”.

Contribuția cerută de Trump pentru acces la acest Comitet este de un miliard de dolari. De menționat că și Rusia a fost invitată în acest "club".

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea marți că decizia României de a achita sau nu suma "este una strategică, de politică externă, e foarte importantă și se va discuta în forul în care aceste decizii se iau".

"Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă, dar, repet, deciziile în privința acestor lucruri se iau în CSAT. În situația în care această discuție, și sunt convins că această discuție va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru, suntem în procesul de elaborare a bugetului, evident că e o sumă importantă”, a spus Nazare.

Tot marți, președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că la invitația lui Trump "nu-i cu semne de întrebare și cu altceva, ci răspunsul trebuie să fie răspicat: DA!".