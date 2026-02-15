Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui american, Donald Trump. Anunțul a venit la puțin timp după cel al premierei Giorgia Meloni.

”România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a scris duminică Nicușor Dan pe rețelele sociale.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază ”susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii”, a explicat președintele.

Dan a mai spus că România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ.

Anunțul său a venit la scurt timp după ce premiera Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat că va participa la acest consiliu. 

Până acum puține țări europene și-au anunțat prezența, primele fiind Ungaria și Bulgaria.

