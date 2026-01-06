Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Paris, cum se poziționează față de declarațiile președintelui Donald Trump care insistă că vrea anexarea Groenlandei de SUA.

"În ceea ce privește Groenlanda, în primul rând că nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane, deci am avut niște declarații și, în al doilea rând, situația este cu totul și cu totul diferită. E vorba de un teritoriu autonom, parte din coroana daneză și care este teritoriul NATO, deci nu se pune problema", a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Președintele american Donald Trump a vorbit din nou duminică seara despre dorința sa ca Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, să treacă sub control american.

Într-un interviu acordat revistei The Atlantic, publicat duminică, Donald Trump și-a reiterat dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei.

"Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare", a declarat el publicației americane.

Ulterior, Trump le-a spus din nou reporterilor de la bordul Air Force One: "Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să facă acest lucru".

"Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni", a adăugat Trump. "Haideți să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile".

Comentariile sale au venit la o zi după ce armata americană i-a capturat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa în timpul unui raid desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă în Caracas. Acest lucru a stârnit îngrijorarea în Danemarca că același lucru s-ar putea întâmpla în Groenlanda, relatează CBS News.

