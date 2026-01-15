Președintele Nicușor Dan nu crede că suntem încă în punctul de a face unirea cu Republica Moldova

"În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment nu suntem acolo", a spus el, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, întrebat dacă România este pregătită să ia în serios scenariul unirii cu Republica Moldova.

Recent, președinta R. Moldova Maia Sandu a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum, însă nu există majoritate în acest sens. Moldovenii doresc, în schimb, integrarea în Uniunea Europeană.

Întrebată în podcastul realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart and Alastair Campbell dacă susține reunificarea cu România, Maia Sandu a răspuns: " Aș vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum".

"Uitați-vă ce se întâmplă în jurul Moldovei, uitați-vă ce se întâmplă în lume, devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică ca Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca o țară suverană și, desigur, să reziste în fața Rusiei", a spus Maia Sandu, întrebată de ce ar vota pentru unirea cu România. Pe de altă parte, președinta Moldovei a declarat că sondajele arată că astăzi nu există o majoritate care să sprijine o reunificare. În schimb, "există o majoritate care sprijină integrarea în UE, asta ne propunem, pentru că e un proiect mai realist și ne ajută să supraviețuim ca democrație".

Ea a apreciat că, după obținerea independenței, când a apărut mișcarea de renaștere națională. ar fi existat un sprijin pentru reunificare.

"După obținerea independenței, au fost discuții despre reunificarea cu România, pentru că R. Moldova a făcut parte din România înainte, dar nu putem spune că știm câți oameni ar fi sprijinit reunificarea cu România, pentru că nu am avut un referendum, dar, dacă e să judecăm după numărul care a participat la mișcarea de renaștere și după numărul celor care au ieșit în stradă, sute de mii, putem spune că am fi avut un sprijin pentru unirea cu România", a declarat Maia Sandu.

Ulterior, prim-ministrul moldovean a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru. Ca manager al Guvernului, însă, Alexandru Munteanu a precizat că va face tot posibilul pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Aflat la Soroca, premierul R. Moldova a fost întrebat cum ar vota la un eventual referendum, după declarația președintei Maia Sandu, care le-a spus unor jurnaliști britanici că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România, în caz că se va organiza un astfel de referendum.

Datele din ultimul Barometru al Opiniei Publice, realizat în septembrie 2025, și analizate de Agora.md arată că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră pozitive relațiile dintre cele două state: aproape 64% le califică drept bune, iar 15% - ca foarte bune.

Doar 10% percep relațiile ca fiind rele sau foarte rele.

Majoritatea s-ar opune unirii, în eventualitatea unui referendum. Cel puțin, aceasta era situația de la finele anului trecut - aproape 46% contra și peste 33% pentru.

Întrebați ce țară ar trebui să fie principalul partener strategic al R. Moldova, respondenții au răspuns: Uniunea Europeană - 35,2%;Rusia - 28%;România - 13,5%. Aproape 14% nu au putut oferi un răspuns la această întrebare.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.117 respondenți din toată țara, cu excepția regiunii transnistrene.

