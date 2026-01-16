Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României prin programul SAFE reprezintă un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre..

Într-un mesaj pe platforma X, președintele a mai precizat că programele de reînarmare și de producție internă de echipamente moderne de apărare vor contribui la revitalizarea industriei naționale de apărare a României.

"În același timp, proiectele românești incluse în SAFE vor consolida creșterea economică, vor stimula cercetarea și dezvoltarea și vor genera prosperitate pentru cetățenii noștri", a continuat el.