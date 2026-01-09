Președintele Nicușor Dan a publicat în noaptea de joi spre vineri o înregistrare audio între pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich.

Astfel, în înregistrare se aude când este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești de avioane F-18 ale Elveției.

"Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana. Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre", a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Nicușor Dan a venit miercuri de la Paris, după ce a participat la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și a rămas blocat pe aeroport din cauza zăpezii. Autoritățile nu au putut curăța pista și degivra avionul militar Spartan, astfel că șeful statului și-a amânat plecarea spre România.

Situația aceasta a dat naștere unui val de glume, dar și dezinformări. Multe dintre imaginile și clipurile care au circulat în mediul online au fost create cu inteligența artificială și lansau teorii conspiraționiste despre blocarea aeronavei pe pistă și escortarea ulterioară de către avioanele militare din Zurich.