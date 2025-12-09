Exercițiile militare care au avut loc în România au contribuit la interoperabilitatea între forțele armate europene.

Nicușor Dan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă la Ambasada României de la Paris, după întâlnirea cu președintele francez Emmanuel Macron, dacă există posibilitatea creșterii numărului de trupe franceze din România, dar șeful statului a evitat un răspuns clar, preferând să se refere la un exercițiu militar ”foarte consistent” - ”Dacian Fall”, care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania.

Cu această ocazie, Batalionul Multinațional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă.

Exercițiu a fost ”foarte util pentru a vedea niște probleme logistico-birocratice pe care, la nivel european, trebuie să le rezolvăm”.

”Deci am avut deja o creștere a prezenței militare în România prin asta și, evident, odată cu toate aceste exerciții crește și interoperabilitatea între forțele armate europene. Putem să transmitem mesajul că, pentru a descuraja, oricând există o forță europeană puternică care apără România”, a declarat Nicușor Dan.

Investițiile din SAFE ar trebui să se transforme în investiții permanente

Cei doi lideri au discutat și despre investițiile în industria de apărare prin programul european SAFE.

În acest context, Dan a afirmat că, în ceea ce privește industria română de apărare, au existat trei etape: una în care ''cumpăram și nu ceream nimic'' și o a doua, ''cea în care cumpăram și puneam condiția ca lucrurile să se întâmple în România și când se termina comanda, investiția nu mai era actuală''.

În prezent, România vrea ca ”investițiile pe care programul SAFE le aduce în industria noastră de apărare să se transforme în niște investiții permanente, care nu doar să reușească să satisfacă comenziile Armatei Române, ci chiar să fie companii care în aceeași perioadă să exporte și în altă parte și să fie viabilă și după ce comanda pe care România o face se întrerupe”, a spus președintele.

Dan și Macron și-au împărtășit experiența și în ceea ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este ”o provocare pentru noi toți și în care am agreat că să învățăm unii de la ceilalți''.

Dacă nu se încheie războiul, să nu mai avem drone

Întrebat dacă România este pregătită să doboare dronele care intră în spațiul aerian, Nicușor Dan și-a exprimat speranța că nu vor veni și că războiul se va încheia în curând.

”Odată cu războiul din Ucraina au apărut schimbări tehnologice dezvoltate la fața locului și fiecare dintre noi trebuie să ne adaptăm la asta și suntem într-un proces de adaptare. Acum suntem mai bine decât acum o lună și peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi. Dar veți vedea, în primul rând sper să se încheie repede războiul ăsta. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone, o să vedeți că le dăm jos”, a declarat el.