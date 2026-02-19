Președintele Nicușor Dan i-a transmis omologului american, Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, mulțumiți că a convocat "această întâlnire atât de importantă".

"Vă mulțumesc, de asemenea, pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în ceea ce privește planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și durabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii. Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum să acționăm în acest sens. De aceea, această întâlnire și acest format sunt importante", a spus președintele.

Despre cum poate contribui România, Nicușor Dan a precizat că, în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară, putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești.

"Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora", a spus el.

În al doilea rând, Dan a transmis că putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza.

În al patrulea rând, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am realizat acest lucru și în alte părți ale lumii, astfel că dispunem de experiența necesară. Putem contribui cu experți și cu formatori.

"De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi", a conchis el.