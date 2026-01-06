Nicușor Dan: Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România
Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România, a declarat marți președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la 'Coaliția de Voință' de la Paris.
Șeful statului a afirmat că își dorește ”o schimbare graduală în România”, relatează Agerpres.
”Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România”, a completat acesta.
Întrebat dacă mizează pe stabilitatea coaliției și în acest an, el a răspuns: ”Categoric da”.
