Președintele Nicușor Dan a transmis joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului Europan, că ideea unei Europe cu două viteze nu ar trebuie să ne sperie.

"Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze, sau cel puțin așa cum este ideea la momentul ăsta, este pur și simplu reuniuni de țări, cum a fost reuniunea dinainte, de acum o oră, în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare", a spus președintele.

El a adăugat că obiectivele noastre sunt două mari.

"Unul este prețul energiei, cu cele două componente - interconectare rețele și taxele pe emisii de carbon care ridică prețul. Asta este un punct. Vă aduc aminte că, în urmă cu câteva luni, am reușit, după o lungă negociere, să întârziem punerea în aplicare a așa numitului ETS2. Și a doua chestiune, foarte importantă, în momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul dintre țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate", a continuat el.

Dacă acest concept, discutat intens încă din 2017 în mandatul lui Jean Claude Juncker, va fi implementat, unde vede România, Nicușor Dan declarat: "Atenție, nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite între țări. Asta nu există. Există coordonări între țări, cum a fost asta de dinainte, ședința care a fost înainte, în care țări mai interesate de competitivitate, țări mai interesate de prelungirea tranziției verzi, se pun de acord în sensul ăsta".

