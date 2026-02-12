România este încă în discuții cu partea americană privind participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie, a declarat joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, președintele Nicușor Dan.

Suntem încă în discuții cu partea americană, și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuției, și eventualii observatori - care este rolul lor în această ședință. Și, în funcție de răspunsul parții americane, decidem dacă să mergem sau să mergem", a spus președintele.



Întrebat dacă țările care participă doar ca observatori vor avea un rol mai degrabă secund și dacă România înclină să nu meargă la acest Consiliu pentru Pace, președintele Nicușor Dan: a replicat: "Depinde. Pentru că, după cum știți, situația din Gaza e importantă pentru Europa. România are tradițional niște relații și cu Israelul, și cu țările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo. Dar depinde în ce condiții".

De asemenea, întrebat și dacă este de luat în calcul și poziționarea celorlalți parteneri europeni în această chestiune, Dan a răspuns că "vom sta de vorbă, dar răspunsul ține de România".



”Probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”, a precizat președintele.

Pe 8 februarie, președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, pe 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani.

"Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii", a transmis atunci Nicușor Dan.

"De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român", a explicat președintele Nicușor Dan.