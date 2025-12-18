Președintele Nicușor Dan a declarat joi dimineața că România susține oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Pentru București, subiectul cel mai important al Consiliului European este bugetul multianual.

Întrebat înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles ce variantă este mai bună pentru finanțarea Ucrainei - împrumutul în baza activelor rusești sau cel în baza bugetului european, președintele Nicușor Dan a declarat:

"Este adevărat că este subiectul cel mai discutat între participanții la această reuniune și, tocmai pentru că Ucraina este importantă pentru securitatea României, noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuția începe cu acele active rusești blocate de către instituții din Europa".

Pentru România, subiectul cel mai important este discuția pe Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, a spus Dan.

